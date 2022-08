Sagra Musicale Umbra 2022, "Madri" al centro dell'edizione numero 77 e c'è anche il festival "Coralmente"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 02/09/2022 al 17/09/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dal 2 al 17 settembre a la città di Perugia tornerà ad ospitare il più antico festival regionale: la 77^ edizione della Sagra Musicale Umbra, che in questa edizione vedrà anche una prestigiosa vetrina per le più importanti realtà corali umbre, la rassegna Coralmente. Si tratta di 6 appuntamenti nella chiesa di Sant’Ercolano a Perugia in collaborazione con il Sodalizio San Martino.

Come di consueto i palchi del ricco programma saranno quelli di Montegabbione, San Gemini, Norcia, Torgiano, Scheggino e Montefalco e il tema scelto per questa eduzione è: MADRI. Il programma completo è consultabile online nel sito perugiamusicaclassica.com dove è già attiva la prevendita dei biglietti (e da martedì 30 agosto aprirà anche la biglietteria nella sede della Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 in piazza del Circo a Perugia, e nelle agenzie Mipatrini e Cavallucci).

Il programma di Coralmente

Ad inaugurare la rassegna Coralmente sarà il concerto di Libercantus Ensemble, diretto da Vladimiro Vagnetti, lunedì 5 settembre alle 18: Mariam Matrem, dalla Madre Terra alla Madre del Creatore, un percorso storico che partendo dall’Earth Song di Ticheli affonda idealmente le radici nella profondità del culto mariano, cantando il frutto prodigioso e misterioso del suo grembo, il ruolo di guida che dal Medioevo la devozione occidentale le ha assegnato e i suoi tratti più umani, quelli della Madre Addolorata ai piedi della Croce. Martedì 6 settembre, alle 21, protagonista il coro Armoniosoincanto, diretto da Franco Radicchia e con Emiliano Finucci alla viella, per il concerto Dalla pergamena alla fede cristiana: al servizio della parola, itinerario che segue una linea che caratterizza l’orizzonte sonoro del periodo medioevale privilegiando il suono della parola.

A seguire, venerdì 9 settembre, alle 18, toccherà al Coro S. Spirito Volumnia, diretto da In Sang Hwang, con Francesco Ragni e Jacopo Zembi, organo, Klara Lu?nik, soprano, Rosalba Petranizzi, contralto, Giuseppino Orselli, tenore, e Giulio Boschetti, basso; sabato 10 settembre, alle 21, Mater fons amoris, concerto del coro Accademia degli Unisoni, diretto da Leonardo Lollini, con Francesco Ragni, organo, e Angiolo Lisetto, basso; lunedì 12, alle 21, Ensemble Coristi a Priori, diretto da Carmen Cicconofri, insieme al Quartetto Ascanio (Damiano Babbini e Francesco Bagnasco, violini, Costanza Pepini, viola, Catherine Bruni, violoncello, Mattia Pelosi, contrabbasso). Chiuderà il ciclo di appuntamenti dedicati ai gruppi corali umbri nella chiesa perugina di Sant’Ercolano, venerdì 16 settembre, alle 21, Madre del Cielo e Madre della Terra, concerto del Coro dell’Università degli Studi di Perugia con la partecipazione del Coro Giovanile del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia, diretti da Marta Alunni Pini, con Francesco Cucurnia, tastiera e organo, Ilse Batta, flauto, Elena Vigorito, soprano, e Oreste Calabria, maestro collaboratore. Completa il programma, giovedì 15 alle 18 nell'Aula Magna dell'Università per Stranieri, il concerto del Coro Ha-Kol – Coro ebraico di Roma, diretto da Alberto De Sanctis.