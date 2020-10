Sagre del Cinema, gran finale a Perugia con Totò e la Banda degli onesti

Venerdì 2 ottobre, alle 21, si terrà a Perugia l'appuntamento di chiusura della Sagra del Cinema, kermesse cinematografica itinerante promossa dall'associazione perugina MenteGlocale, che ha visto svolgersi 49 serate in 2 mesi tra Umbria e Toscana.

L'appuntamento si inserisce nel cartellone di Via Birago & Friends, la festa di quartiere promossa da associazioni e residenti che animerà la via e la piazza fino a domenica 4 ottobre, con incontri, presentazioni, mostre, food, attività per tutte le età

Sarà Totò e la sua “Banda degli onesti”, venerdì 2 ottobre a Perugia, a chiudere ufficialmente l'edizione 2020 della Sagra del Cinema. La rassegna cinematografica ha toccato nei mesi estivi 11 comuni tra Umbria e Toscana, con un bilancio estremamente positivo. Venerdì alle 21, nel parco di via Birago, l'appuntamento di chiusura, con la proiezione a ingresso gratuito (e in massima sicurezza) del film di Camillo Mastrocinque con il Principe della Risata insieme a Peppino De Filippo. Un grande classico del cinema italiano che impreziosirà il programma della prima edizione di Via Birago & Friends, la festa di quartiere promossa da associazioni e residenti che animerà la via e la piazza fino a domenica 4 ottobre, con incontri, presentazioni, mostre, degustazioni e attività per tutte le età.