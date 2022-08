Villa Pitignano in festa con la Sagra del baccalà e dei prodotti tipici umbri

Ritorna una delle sagre più apprezzate dell’estate perugina, la Sagra del Baccalà e dei prodotti tipici umbri, a Villa Pitignano dal 26 agosto al 4 settembre. L’evento, organizzato dalla Proloco Villa Pitignano e giunto alla settima edizione, propone ogni sera squisite pietanze a base di baccalà e non solo, negli stand che aprono alle 19.30. Musica e serate danzanti faranno da sfondo, poi, dalle 21.30.



Gli appassionati del liscio potranno ballare sulle note delle orchestre Michelissimo (venerdì 26 agosto), Matteo Tassi (sabato 27), Joselito (domenica 28), Allegria (mercoledì 31), Tony Gullo (giovedì primo settembre), Orient Express (venerdì 2 settembre), Vincenzi (sabato 3 settembre) e Musica solare (domenica 4 settembre). Tra una serata danzante e l’altra ci sarà anche spazio per lo sport, con la Serata sport collection (lunedì 29 agosto) e le esibizioni di danza e karate degli allievi di Studio balance 2.0 e Asd Naha-te karate, oltre al concerto della band Audio 5 (martedì 30 agosto).



Grande attesa poi, per le serate dance e house organizzate da Disco umbria estate (Due) che faranno scatenare tutti ad un ritmo ogni volta diverso dalle 22, in collaborazione con i più importanti club e discoteche umbri. La notte si accende venerdì 26 agosto con la serata Bounce party e prosegue con Sweet night (sabato 27), Orange friends (domenica 28), Upside down (lunedì 29), Oasis party (martedì 30), Fiesta Safari (mercoledì 31), Suavecito (giovedì primo settembre), Debla on tour (venerdì 2), Fluo party (sabato 3) e, a chiudere, Mr. Mara & friends (domenica 4 settembre).



“Si tratta di un anno di ripartenza per la nostra Sagra e per la Proloco – ha dichiarato il presidente di quest’ultima, Stefano Spaterna – dopo questi due anni difficili di pandemia ed è perciò molto forte il desiderio di ricominciare e ritrovarci di nuovo insieme per trascorrere momenti spensierati di svago. Sono stati per tutti tempi difficili, di isolamento, non è facile ripartire dopo una ‘pausa’ così lunga, ma faremo del nostro meglio per realizzare un momento di aggregazione e di allegria, per far trascorrere a tutti delle piacevoli serate in compagnia, assaggiando un gustoso piatto di baccalà, ascoltando un po’ di musica e ballando con le nostre orchestre”.



Programma completo e aggiornamenti sulla pagina Facebook ‘Sagra del Baccalà - Proloco di Villa Pitignano’ e ‘VP Dance Festival’.