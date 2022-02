Safer Internet Day, al Liceo Galilei di Perugia un seminario sulla sicurezza digitale

In che modo le Big Corporation aggregano, scambiano, usano i nostri dati? Quali sono i rischi connessi alla profilazione delle nostre identità digitali? Di questi argomenti tratterà la giornata seminariale promossa l’8 febbraio dal liceo "Galileo Galilei" di Perugia, rivolta agli studenti del triennio. L'occasione è quella del Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea proprio per l'8 Febbraio in oltre 100 nazioni aderenti in tutto il mondo.

A intervenire nel corso del seminario saranno filosofi e antropologi che esamineranno le nuove forme della conoscenza e della relazione nell'era digitale, illustrando la trasformazione epocale che sta avvenendo sotto i nostri occhi. I docenti del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Perugia aiuteranno i ragazzi a capire il funzionamento dell'Intelligenza Artificiale e come proteggersi dal furto dei dati personali durante la navigazione on-line.

Il seminario è stato organizzato in collaborazione con il prof. Sergio Tasso, la prof.ssa Valentina Poggioni e il dott. Giulio Biondi del "Dipartimento di Matematica e Informatica" dell’Università degli Studi di Perugia e con il prof. Antonio Allegra e il prof. Valentino Santucci del "Corso di Laurea in Digital Humanities" dell’Università per gli Stranieri di Perugia.

L’evento vedrà la straordinaria partecipazione di Veronica Barassi, docente di Scienze della Comunicazione presso l’“Institute for Media and Communication management”, University of St. Gallen, (Svizzera), autrice del volume ‘I figli dell’algoritmo'.