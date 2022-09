Sabato 1 Ottobre, tutti gli eventi in programma nel territorio di Magione

Saranno tanti gli eventi del prossimo fine settimana a Magione, dove la scelta può spaziare da eventi culturali, sportivi o ricreativi.

- Per gli amanti delle auto d’epoca occasione da non perdere sabato 1 ottobre, la manifestazione Via col vento 2022 organizzata dal Club auto d’epoca perugino (Camep) che si svolgerà lungo le strade della provincia con sosta, intorno alle 17, a San Feliciano dopo una passerella lungolago; le 45 auto iscritte, percorreranno la via principale di Magione, salutate dai cittadini tra le 16,15 e le 17. Dopo San Feliciano la manifestazione si ferma a Passignano, al club e velico che da sempre collabora alla iniziativa. Quest’anno non si svolgerà la regata per problematiche dovute al livello del lago. I partecipanti a Via Col Vento saranno comunque al club velico per una foto di rito; poi a Perugia per le premiazioni.

- Alla Torre dei Lambardi, sabato alle 11, si potrà seguire la visita guidata alla mostra “Viaggio in Italia. Cartografia, guide e immagini del Grand Tour tra XVII e XIX secolo", accompagnati da letture tratte da guide, taccuini e letteratura di viaggio estratti da testi dell’epoca. A fare da guida al percorso espositivo che occupa i cinque piani dello storico edificio con oltre cento pezzi tra cartografia, guide, resoconti di viaggio, manuali per il turista dell’epoca, stampe e incisioni che restituiscono la percezione del territorio di vedutisti e incisori; saranno i curatori Carla Cicioni e Piero Giorgi. A dare voce al racconto dei viaggi dell’epoca, tratti da guide, taccuini e letteratura di viaggio, i volontari e le volontarie dei Circoli di lettura ad alta voce di Magione e Perugia.

- Per gli amanti del poema dantesco ancora sabato alle 17.30, nella Chiesa parrocchiale di Santissima Annunziata di Montecolognola, viaggio musical-poetico nella Commedia con il recital “… e quindi uscimmo a riveder le stelle” con Rossana Damianelli, soprano; Paolo Fabbroni, baritono e narratore. Al pianoforte Andrea Berenson, musiche originali. Con la partecipazione di Gianfranco Zampetti su L’Inferno di Dante raccontato ai perugini di Enio Cricco.