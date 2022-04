S.O.S. Genitori in tilt: arrivano gli incontri di sostegno all'educazione e gestione dei figli "Genitori in corso"

Il "mestiere" di crescere un figlio è stato sempre arduo. Specialmente in tempi tanto complessi e difficili, come quelli che stiamo vivendo, in cui tutti ci siamo ritrovati ad avere a che fare con l'impegnativa situazione di pandemia, che ha stravolto il nostro modo di vivere.

Per venire in soccorso di genitori ed educatori in genere, prende il via a Perugia, a partire dal 26 Aprile, un percorso pensato proprio per sostenere le piccole grandi prove del crescere insieme ai figli: "Genitori in corso 2022". Si tratta di un ciclo di incontri organizzati nell'ambito del progetto Città Famiglia - Agenda Urbana in cui verranno affrontati vari temi: dal rapporto con le dipendenze, alla gestione dei social network e di internet, dall'affrontare l'adolcescenza, fino al successo o insuccesso scolastico, senza tralasciare il delicato tema dell'affettività e della sessualità.

Tutto verrà trattato da figure di esperti e professionisti: psicologi, consulenti familiari, sessuologi, educatori.

Gli incontri, organizzati dall'Associazione Nazionale Famiglie Numerose Umbria, sono completamente gratuiti e si svolgeranno presso la nuova sede del Family Hub in via Diaz 150 ogni martedì fino al 14/6 alle ore 18. Per info e prenotazioni scrivere a info@cittafamiglia.com