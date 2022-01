S. Antonio Abate a Porta Pesa, la festa si sposta online (ma non solo): ecco il programma completo per il 16 Gennaio

Indirizzo non disponibile

Con l'emergenza sanitaria ancora in corso, anche quest’anno gli animatori dell' Associazione Borgo Sant’Antonio Porta Pesa potranno organizzare la tradizionale Festa di Sant’Antonio abate secondo le consuete modalità.

Tuttavia, per dare un segnale di speranza in questo panorama preoccupazione e scoraggiante, hanno pensato di lanciare un segnale per rinsaldare il senso di comunità e di appartenenza al Borgo. Domenica 16 gennaio 2022, l’Associazione Borgo proporrà infatti un programma di micro-eventi, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.

Tutto è stato concepito e sarà vissuto all’insegna dell’essenzialità, salvaguardando però i momenti più significativi della devozione e con alcuni momenti folkloristici, garantiti e partecipati anche grazie ai social.

Momento centrale delle iniziative, come già avvenuto negli anni passati, sarà dedicato alla riqualificazione, recupero e valorizzazione dei beni culturali e architettonici di Borgo Sant’Antonio, attraverso la riscoperta della storia e delle tradizioni del luogo.

Nasce così l’dea di raccontare il Borgo attraverso delle istallazioni da posizionare in due luoghi “speciali” del quartiere perugino che vengono abitualmente percorsi dai residenti e dai turisti in visita alla città.

Il primo micro-evento, dal titolo “Canis in fabula. La caratteristica Via del cane” intende “svelare” questa atipica viuzza del Borgo, adiacente all’antico “Corridore” della Fortezza di Porta Sole.

Il secondo micro-evento, dal titolo “La Galleria del Pasticcio. Vicende perugine: la fuga dell’Abate De Puy e la caduta della Fortezza di Porta Sole” consiste nel realizzare una Galleria di foto storiche del Borgo sotto l’arco di via del Pasticcio.

Altro tema strettamente legato al quartiere è la natura e l’ambiente circostante. In questi anni l’Associazione ha portato avanti una continua azione per la cura delle aree verdi e importanti progetti per salvare gli insetti impollinatori.

Il terzo micro – evento dal titolo “Api e Bambini amici della Natura” consiste in un laboratorio online per bambini sui temi della biodiversità, della vita delle api e della nutrizione. Scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i più giovani sull’importanza di avere un ambiente sano e curato, a cominciare dal proprio quartiere. L’esperienza del laboratorio sarà utile per promuovere le attività dell’apiario didattico di Viale Sant’Antonio.

Il programma nel dettaglio

Dalle 9.30 alle 18.00 – Vie del Borgo – Piazzetta del porcellino

Passeggiata per il Borgo con visita alla statua lignea di Sant’Antonio abate visibile dalla piazzetta del porcellino.

Dalle 9.30 alle 19.00 – lungo Corso bersaglieri

Visita ai Presepi del Borgo – (per locali al chiuso G2)

Ore 9,30 Chiesa di Sant’Antonio abate

Celebrazione della Santa Messa mattutina officiata da Don Mario con benedizione del “DOLCEPANE di SANT’ANTONIO”

Dalle ore 10.00 alle 18,00 – Oratorio di Sant’Antonio – Laboratori in diretta online- (Ingresso operatori con G2)

Volando con le Api in collaborazione con con l’Associazione Biologi Umbria (ABiU), “Volando con le Api – Bees, una Scuola per le Scuole”, il Gruppo Bee

Ore 10.00 Laboratorio didattico: costruiamo il Bee-Hotel a cura di “Volando con le Api – Bees, una Scuola per le Scuole”;

Ore 11.00 IncontriAMO le famiglie: “alimentazione, sport e benessere”, con il Dott. Marco Ballerini, nutrizionista Bartoccini Perugia Volley a cura di ABiU

Ore 12.00 Qualità e proprietà del miele a cura dell’Apicoltura Galli;

Ore 15.00 Presentazione del libro sulla vita delle api “I bambini arcobaleno”, di Bianca e Penna;

Ore 16.30 Incontro con Mirko Revoyera sulla figura di “Sant’Antonio”, ne parliamo con il Cantastorie.

Ore 11,00, Via del cane

“Canis in fabula” Racconti ed immagini del passato di Via del cane

a seguire

Svelatura della scultura del Maestro Daniele Mancini

Ore 15.30 – Campanile della chiesa di Sant’Antonio abate

Concerto di campane

Ore 16.00 chiesa di Sant’Antonio abate

Celebrazione della Santa Messa pomeridiana officiata da S.E. Mons. Marco Salvi, Vescovo ausiliare della Diocesi di Perugia Città della Pieve

Ore 16.30 cortile della chiesa di Sant’Antonio abate

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI e dei loro accompagnatori con percorso protetto ed ingresso contingentato

Ore 16.45 Corso bersaglieri, di fronte ingresso chiesa

Distribuzione del “DOLCEPANE di SANT’ANTONIO”

Ore 17.00 Arco di Via del Pasticcio

Presentazione delle immagini della “Galleria del Pasticcio”

Proposte culturali

Al civico 84

Sansalù al Borgo presenta: Mostra d’arte di quadri su Sant’Antonio abate (G2)

Apertura dalle ore 10,00 alle 18,30.

Oratorio di Sant’Antonio abate

Apertura dalle ore 10,00 alle 18,30.

Mostra di opere dell’artista Giusi Velloni dal titolo “Animali al Borgo, come non li avete mai visti” – www.giusivelloni.it (G2)