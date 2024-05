Spoleto, le stelle della nazionale olimpica di boxe per il Round Robin di pugilato internazionale

Prezzo non disponibile

Si svolgerà al Palavecchio di Spoleto nei giorni 9 e 10 maggio dalle ore 16, con la grande serata finale prevista per l'11 maggio dalle ore 19 l’evento "Umbria Capitale della Boxe Mondiale" che

Questo evento di boxe internazionale vedrà la partecipazione dei principali protagonisti delle prossime Olimpiadi di Parigi. Tra gli ospiti saranno presenti gli atleti e le atlete della Nazionale Italiana già qualificati per le Olimpiadi, tra cui nomi di spicco come Mesiano, Carini, Lenzi, Chaarabi, Sorrentino, Testa, Cavallaro, e Mouhidine. Inoltre, saranno presenti rappresentanti di ben 11 nazionali che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi, tra cui Cile, Colombia, Svizzera, Norvegia, Puerto Rico, Algeria, Tunisia, Belgio, Nigeria, Capo Verde e Croazia.

Il delegato della Federazione Pugilistica Italiana per l'Umbria, Simone Duchi, si è dichiarato decisamente soddisfatto di questa iniziativa, affermando che saranno tre giorni di boxe ad altissimo livello. Ha inoltre evidenziato l'importanza della tradizione pugilistica umbra e il ruolo fondamentale del Museo Nazionale del Pugilato ad Assisi e del Centro di Preparazione Olimpica per il successo di eventi come questo.

L'evento è promosso dalla Federazione Pugilistica Italiana in collaborazione con la Delegazione regionale Umbria e patrocinato dal CONI. Prevista la presenza delle autorità come il presidente regionale del CONI Umbria Domenico Ignozza, il presidente della Federazione Pugilistica Italiana Flavio D'Ambrosi, il presidente dell'European Boxing Academy Franco Falcinelli e il presidente della Federazione Pugilistica Italiana per l'Umbria Simone Duchi.

L'organizzazione è curata dall'Asd Boxing Club "Diego Bartolini" Roberto Lattanzi, con il supporto della vice presidente Alexandra Almond e dei tecnici Valentino Giacomelli, Valentino Spera e Giuliano Lacovara, insieme al Comune di Spoleto.