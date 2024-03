“Rossa come le streghe”: la canzone-manifesto di Giorgia Bazzanti

Nuovo singolo per Giorgia Bazzanti. La cantautrice ha fatto uscire Rossa come le streghe, canzone scritta insieme a Michele Monina - critico musicale, scrittore e autore tv - e arrangiata e prodotta da Gae Capitano - uno degli autori musicali italiani più stimati e premiati, arrangiatore, compositore, produttore - in coproduzione con il G StudioLab, di cui la cantautrice e performer è fondatrice e direttrice.

Giorgia Bazzanti, spiega una nota, "torna a cantare un soggetto femminile “imprevisto” con ancor più immediatezza e lo fa con una “canzone-manifesto” scritta insieme a Michele Monina, prendendo le distanze da convenzioni e luoghi comuni, affermando un’identità oltre stereotipi e pregiudizi, con uno sguardo al passato e una visione lucida su temi attuali. Tra atmosfere magiche, misteriose e altrettanto chiare e definite, la donna-strega diviene un simbolo moderno e contemporaneo di emancipazione, libertà, indipendenza. Una figura che, accesa dal colore che ben la rappresenta e piena di quel fascino che la porta a sfidare le convenzioni imposte, non aderisce forzatamente a canoni tradizionali ma, anzi, si apre alle diverse possibilità del reale. Un brano che si inserisce all’interno della cultura del rispetto e della parità, nutrendosi inoltre di un dialogo nuovo e necessario con lo sguardo e la parola maschile. Un elegante atto di ribellione che racchiude un modo ancor più umano, coraggioso, libero e consapevole di vivere i pensieri, il linguaggio, il corpo, i sentimenti".