Il romanzo "Amuri" di Catena Fiorello, presentazione alla Biblioteca degli Armeni con l'autrice

La biblioteca di San Matteo degli Armeni copmpie 9 anni dalla sua partura e lo fa ospitando «Amuri», la presentazione del libro di Catena Fiorello Galeano, edito nel 2021 da Giunti. Con l'Autrice dialoga Anna Maria Romano, dell'Associazione Culturale Clizia. La presentazione sarà intervallata da letture di Sandra Fuccelli, della Biblioteca San Matteo degli Armeni. Ci sarà un commento musicale di Rachele Spingola, arpista.

Il libro

A trentacinque anni, un matrimonio in crisi con Giulio, e troppi perché alle spalle, Isabella vuole raggiungere quel luogo lontano in cui è stata davvero serena per l’ultima volta.

Con gli occhi socchiusi riesce a ritrovare la lei bambina, ospite a casa dei nonni. Da quel punto alto, affacciata alla finestra, il mondo sembra un sogno dolcissimo.

Arriva il giorno tanto atteso, quello in cui riceve la prima bicicletta. Sono tutti in giardino, lei, mamma, papà con sua sorella Adele in braccio, e i nonni, orgogliosi in un angolo.

Poche ore dopo in quel quadro armonioso si rompe un equilibrio. Senza un motivo apparente i suoi decidono di rientrare in città.

Lacrime, urla, e rabbia nel cuore. Perché è accaduto? Perché tutta quella fretta? Gli adulti non rispondono e, peggio, si allontanano fra loro. La famiglia intera deflagra, fino alla separazione dei genitori. È con questo bagaglio di dolore che Isabella parte, dopo venticinque anni, alla volta di Arcudi.

La scusa è prendersi una pausa per salvare il suo di matrimonio, su quell’isola dove tutto è ardore, natura selvaggia e silenzio. Al duecentodiciottesimo scalino trova la pensioncina di Santa, e lì ogni cosa prenderà una piega inaspettata, ristabilendo verità e sotterfugi.

L’incontro con Daniel, un chitarrista filosofo con l’ambizione della scrittura, la aiuterà a capire cosa le manca davvero. E in questo ottovolante di emozioni, Isabella compirà il viaggio più bello, quello dentro se stessa, e scoprirà che l’amuri, l’amuri vero, anche quando è perduto può fare ancora del bene.

L'autrice

Catena Fiorello Galeano è scrittrice, autrice televisiva e conduttrice televisiva.

È sorella dello showman Rosario e dell'attore Giuseppe Fiorello. Ha pubblicato per Giunti numerosi libri: «L'amore a due passi», «Picciridda» e «Tutte le volte che ho pianto».

Nel 2020 è uscito il primo capitolo della saga delle «Signore di Montepepe, «Cinque donne e un arancino».

L'iniziativa è a cura dell'Associazione Culturale Clizia in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia e la Biblioteca comunale di San Matteo degli Armeni.