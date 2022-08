A Roccaporena il primo appuntamento di "Roccalibri - Paole in viaggio": si parla di accoglienza con Luca Giommoni

Roccaporena di Cascia come un luogo di incontri, approdi, incroci e ripartenze: dopo 3 anni di progetto rigenerativo innescato e promosso dall'iniziativa Rockability e da Territorintraprendenti, questo luogo si è rinnovato costruendo nuovo presente/futuro per le persone, i luoghi e le relazioni.

Con questa consapevolezzasi svolge primo appuntamento di “Roccalibri – Parole in viaggio” che offrirà òa presentazione di un libro che parla lo stesso linguaggio umano fatto di accoglienza, conoscenza e rigenerazione: “Il rosso e il blu – Una comune favola di migrazione”, di Luca Giommoni (effequ editore).

“E’ un racconto che si sviluppa seguendo allo stesso tempo codici narrativi differenti: la cronaca, il romanzo, la favola – spiega il curatore dell’incontro, Giannermete Romani –. Il testo trae spunto dal vissuto di Giommoni per restituirci poi un racconto di grande umanità che parla di migrazione ma anche di ciascuno di noi. Pagine nelle quali c’è molto di ciò che stiamo facendo a Roccaporena e il fatto che l’incontro sia organizzato durante i giorni di Co-Housing che vivremo insieme a giovani Care Leavers ed educatori, dal 10 al 14 agosto, ne è la significativa testimonianza”.

Giovedì 11 agosto, alle ore 18:30, si terrà dunque l'incontro pubblico in compagnia dell’autore, durante il qualesaranno lette alcune pagine per conoscere da vicino le storie raccontate da quelle parole.

Chi è Luca Giommoni

Luca Giommoni (Cortona, 1985) è insegnante di italiano per stranieri. Ha lavorato sia in scuole private che in associazioni no profit. Negli ultimi anni ha svolto anche il ruolo di operatore in un centro di accoglienza straordinaria. Suoi racconti sono stati pubblicati su numerose riviste, tra cui «Effe – Periodico di Altre Narratività», «Pastrengo», «L’Indiscreto» e sul «Corriere Fiorentino».