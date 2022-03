Riverock cala l'asso: Manuel Agnelli

Riverock batte un nuovo colpo. Al festival musicale, in programma alla Summer Arena del Lyrick di Santa Maria degli Angeli, è atteso Manuel Agnelli. Il frontman e fondatore degli Afterhours, alla prese con il primo lavoro da solista, è in programma per il 23 luglio.

L'appuntamento con RIverock si articolerà quest'estate per quasi un mese, dal 24 giugno al 30 luglio. GIà annunciato, il concerto de Gli Psicologi.