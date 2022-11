Ritorna il Defil’Ant, ovvero quel filo solidale che lega le eccellenze sartoriali umbre all'associazione benefica ANT

Prezzo non disponibile

Venerdì 18 novembre, alle 17.30, nella Sala dei Notari, a Perugia si terrà il classico Defil’Ant, una vera e propria sfilata che al centro vedrà "Storie di solidarietà", ovvero di quel legame tra le eccellenze sartoriali umbre e la Fondazione Ant, di cui queste sostengono i tanti progetti di assistenza domiciliare gratuita e prevenzione oncologica.

In occasione dell'evento, che prevede la sfilata di questi capi di eccellenza, verrà proiettato un video realizzato da Alessandro Orfei: il filmato permette di enfatizzare il forte e indiscusso legame solidaristico con le singole imprese donatrici e ambasciatrici di Fondazione ANT nel territorio.

La manifestazione, giunta all'ottava edizione, è promossa da Fondazione ANT a sostegno delle sue attività di assistenza domiciliare gratuita e dei progetti di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza.

La sfilata sarà presentata dalla giornalista Donatella Miliani, con intrattenimento musicale di Rita Tomassini.

Tante le associazioni e le realtà del territorio che contribuiranno all’iniziativa, in più molte aziende e negozi della città hanno deciso di aderire donando capi di abbigliamento e accessori.

L’iniziativa, ideata e organizzata dal gruppo dei volontari ANT di Perugia, con l’obiettivo di sostenere i progetti ANT di assistenza medico specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione oncologica, è patrocinata dalla Provincia di Perugia, dal Comune di Perugia e Confcommercio, con il sostegno della Banca Centro Toscana Umbria, della FABI e del Garden Club di Perugia.

Al termine della sfilata, a partire dal giorno successivo, i capi di abbigliamento e gli accessori saranno disponibili nel punto Ant “da Cuore a Cuore – Charity Point” di Perugia, in via dei Filosofi 74, per continuare a raccogliere donazioni a sostegno delle attività ANT.