RIPIANI | Dal giallo alla fantascienza. Il percorso autorale di Santi Parlagreco. Si parte da Assisi 1310 per dilatarsi in tempi e spazi...

RIPIANI. Dal giallo alla fantascienza. Il percorso autorale di Santi Parlagreco. Lo avevamovconosciuto come giallista di originali fiction, ambientate fra i travertini della Vetusta. Dopovun’esperienza teatrale e un libro per bambini, Parlagreco è ora sugli scaffali con “Ethan, l’eroe della galassia”, uscito per i tipi dell’editoriale Sarapar, da lui stesso fondata. A sostegno della verosimiglianza scientifica della sua opera, Parlagreco è ricorso all’amichevole consulenza di Sara Cutini, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e ai suggerimenti di Lorenzo Calafiore.

Per la coloratissima copertina, ha utilizzato un disegno di Cimi Pham. La storia consta di un prologo diviso in due parti. In esso si dà conto di premesse che consentono di acquisire elementi alla base della complicata vicenda. Il racconto si dipana in XXV capitoli in cui si parte da Assisi 1310 per dilatarsi in tempi e spazi. Di ieri, di oggi, di domani.

La vicenda è contestualizzata con riferimenti storici che chiamano in causa ruoli, figure e luoghi identitari di Perugia e Assisi. Oltre a pianeti e siti immaginari, sperduti nella galassia.

Incontri e scontri, astronavi e spade laser, mostri e umani, Ulisse e Fra’ Cirillo: tanti incontri imprevisti e saporiti. Per celebrare, alla fine, il trionfo dell’amore.

Insomma: la III Guerra Mondiale si traduce in una peregrinazione spaziale. Ma a prevalere è lo spirito francescano del dialogo e della tolleranza. Una lezione di speranza fra tanta desolazione. Ce n’era proprio bisogno.