Ripartire dalle donne per una solida ripartenza: se ne parla domani a Perugia in un convegno della Uil Umbria

Si parlerà del tema ‘Solida ripartenza, se le donne protagoniste’ nel corso del convegno organizzato dalla Uil Umbria e dal suo comitato Pari opportunità, in programma a Perugia, venerdì 8 aprile alle 10, alla sala Fondente 2 dell’Etruscan Chocohotel in via Campo di Marte 132. L’incontro si terrà sia in presenza che in videoconferenza.

Ad aprire i lavori sarà Ada Girolamini, del comitato Pari opportunità di Uil Umbria. Interverranno poi Maurizio Molinari, segretario regionale di Uil Umbria, Michele Fioroni, assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Luca Ferrucci, professore ordinario di economia e management delle imprese al dipartimento di Economia dell’Università degli studi di Perugia, Rita Coccia, ex dirigente scolastico e ambassador di Avanguardie educative Indire, e Roberta Datteri, imprenditrice artigiana, startupper e vicepresidente nazionale di Cna. A trarre le conclusioni sarà Ivana Veronese, segreteria confederale di Uil.