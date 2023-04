"Rina Gatti 100", tutto pronto per la premiazione del concorso

Domenica 30 aprile, alle 15, al Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria si terrà la cerimonia di premiazione della sesta edizione del premio letterario dedicato a Rina Gatti, che ha visto 77 autori inviare le proprie opere da 36 province di 16 regioni italiane e, per la prima volta, il maggior numero di partecipanti viene dall’Umbria.

Dopo la dedica della scorsa edizione alle donne e alle bambine afgane, quest’anno il Concorso è stato dedicato alla memoria di Mahsa Amini, la giovane donna iraniana uccisa dalla polizia dopo un arresto arbitrario dovuto alle leggi repressive e mutilanti che privano in particolare le donne dei diritti fondamentali.

E’ stato poi istituito un nuovo Premio Speciale assegnato al racconto che meglio interpreterà il tema del Concorso “Amore e Dolore”, sviluppato in una storia attinente alla “Maternità e all’infanzia”, in linea con la mostra dal titolo “La Via Lattea – Maternità e Infanzia dall’antichità alla collezione Bellucci”, ospitata dal Manu fino al 30 giugno.

La Premiazione di domenica a Perugia è parte delle iniziative promosse in occasione del Centenario della nascita di Rina Gatti. Proprio per questa ricorrenza in questa edizione è stato creato il Premio del Centenario.

Previsto anche il Premio della Giuria degli Autori, formata dai vincitori delle passate edizioni, un modo per non disperdere il legame che inevitabilmente si crea tra un Concorso e gli Autori che ne sono vincitori nelle varie edizioni.

I premi

Per quanto riguarda la sezione dei vincitori assoluti, dal 1° al 3° posto, e i vincitori piazzati dal 4° al 10° posto ex-aequo, in questa sezione sono stati selezionati 16 autori, tutti a premio. I nominativi dei vincitori saranno svelati il giorno della premiazione. Nel dettaglio gli autori che si contenderanno i premi, in ordine di presentazione dell’opera, sono: Luca GEMME – Pistoia, Giovanna VITACCHIANO – Perugia, Mauro MONTANARI – Cesena, Giorgio BARO – Torino, Wilma AVANZATO – Chivasso (TO), Cinzia MANETTI – Poggibonsi (SI), Antonio COVINO – Napoli, Valeria BOBBIO – Castel San Giovanni (PC), Luca FAZI – Gualdo Tadino (PG), Anna DI NARDA – Fagagna (UD), Anna Maria PACCIARINI – Città di Castello (PG), Federico BARDANZELLU – Roma, Sabrina BORDONE – Genova, Ida GRECI – Torrice (FR), Mariarosa SAVOLDI – Bergamo, Alessandra ANGELINO – Roma.

I vincitori dei Premi Speciali

Il vincitore del Premio del Presidente di Giuria è Saverio PITITTO di Gualdo Tadino (PG) con il racconto “PENELOPE”; la vincitrice del Premio Speciale del Centenario è Sonia MONTEGIOVE di Todi (PG) con il racconto “UNA SETTIMANA QUALUNQUE DI CURA”; la vincitrice del Premio Speciale MANU “La Via Lattea” è Stefania MAIDA di Milano con il racconto “IL PROFUMO DEI TIGLI”; il Premio Speciale della Giuria degli Autori è stato assegnato a Anna DI NARDA di Fagagna (UD) per il racconto “MADRE”.

Inoltre la Giuria ha deciso di assegnare il riconoscimento della Menzione Speciale alle opere dei seguenti autori: 250 LAFORA. UNA STORIA RARA di Margot ASCOLI – Perugia, LA CONSAPEVOLEZZA di Alessandra VALERI – Brescia, EA FORESTA di Federico NOVENTA – Padova.

I partecipanti alla premiazione

Oltre agli autori, alla Giuria, a Giovanni Paoletti, figlio di Rina Gatti, e Jean Luc Bertoni, presidente dell’associazione Europa Comunica Cultura che organizza il Concorso, alla cerimonia saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni e degli enti patrocinanti, tra cui la Provincia di Perugia.

Diversi gli ospiti presenti, tra cui la scrittrice e sceneggiatrice romana, ma orvietana di adozione, Laura Calderini, il pittore Franco Venanti, uno dei maggiori esponenti dell’arte contemporanea italiana, che ha firmato la copertina dell’antologia “Vi parlerò di Lei 2023”, e l’attore Iwan Manzoni che presterà la sua voce alla lettura di brani delle opere vincitrici.