Primo memorial Mario Gubinelli, familiari, amici e istituzioni a Casteltodino per ricordare il brigadiere scomparso

Un pomeriggio per ricordare il brigadiere Mario Gubinelli. È quanto si propone il primo memorial che si svolgerà a Casteltodino il 9 settembre a partire dalle ore 16 con la messa e a seguire il quadrangolare sportivo e la cena di beneficenza. All’evento hanno aderito autorità militari e civili. Mario Gubinelli, scomparso all’improvviso per una breve e grave malattia l’anno scorso il 5 settembre, era un brigadiere capo dei Carabinieri, in servizio alla Stazione di Todi. Il ricavato della cena sarà devoluto all’associazione "I Pagliacci" di Terni, costituita da volontari che operano nel reparto oncologico pediatrico dell’ospedale Santa Maria di Terni L’evento è stato organizzato dai figli Benedetta e Francesco, dalla vedova Annalisa, con il patrocinio del Comune di Montecastrilli e con l’aiuto della Pro loco di Casteltodino.