Giuliano Giuman e Sandro Allegrini alla Penna (Mercoledì 19 aprile, ore 17) parlano del "fantasma" di Ribustini

INCONTRI CULTURALI Giuliano Giuman e Sandro Allegrini alla Penna (Mercoledì 19 aprile, ore 17:00) parlano del ‘fantasma’ di Ribustini. Una presenza che si fa sentire quando serve.

Così è… anche se non vi pare!

I due amici avvisano (detto fra noi: è una promessa o una minaccia?) “Mirabilia udibitis. Scoprirete cose… mai sentite”.

Anticipano: “Il fantasma di Ulisse Ribustini aleggia sulla palazzina al civico 2 di via della Viola. Ne abbiamo le prove provate. Con denunce e atti ufficiali”.

Sentirete il racconto di Sandro del 1969 e di Giuliano, ieri e oggi.

Quale il rapporto tra la Tina, domestica di Ribustini, e la contessa Van Marle? Un’inchiesta dell’Inviato Cittadino, sulla tomba negletta della contessa Charlotte Van Marle al cimitero di San Marco, fa riemergere memorie di Tina (all’anagrafe Annunziatina Mari), una delle tate di Giuman e famula di Ulisse Ribustini [ PERUGINERIE I Van Marle e il bene fatto a Perugia: la pista aperta dalla tomba di San Marco diventa un’autostrada (perugiatoday.it) ].

Si spiegherà come e qualmente Tina Mari, esperta di ricamo e cucito, fu istitutrice della piccola Ilona. E come portasse alla Villa di San Marco il piccolo Giuliano, a lei affidato dalla mamma impegnata nel lavoro.

Il ruolo del dottor Nazareno Bondi, medico generoso, che si prestò più volte a salvare Tina, malata di cuore. Quelle chiamate in piena notte. Quando il medico correva da via Bonaccia e via della Viola.

La crescita di Giuliano, futuro artista, fra le opere e le cose di Ribustini, pittore classicista, e del nipote Giuseppe, abile copista e collaboratore dello zio Ulisse.

Quel vestito di Ribustini indossato da Giuman nelle grandi occasioni. E che Giuman ha portato anche in occasione della mostra a Palazzo Della Penna [ INVIATO CITTADINO Quando Giuman veste i panni del ‘nonno’ Ribustini (perugiatoday.it) ].

Il filo rosso (artistico e umano) che lega Ribustini, Dottori e Giuman

… e tanto altro in una chiacchierata tra amici.

Sarà un’occasione per coniugare storia e storie, arte e umanità, peruginità e universalità. Assicurano i due compagni di merende. Chi andrà all’incontro ne sentirà delle belle.