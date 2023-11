BInarismo e autodeterminazione, un convegno per discutere di carriera alias e riattribuzione del sesso con la riforma Cartabia

La Camera civile di Perugia e il Comitato pari opportunità presso l'Ordine degli avvocati di Perugia e a Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+, promuove per il 6 dicembre 2023 dalle ore 15,30 il convegno “Quale genere di autodeterminazione oltre il binarismo?”.

Il convegno, patrocinato anche dall’Ordine degli avvocati di Perugia, intende affrontare temi quali la carriera alias nella pubblica amministrazione e il procedimento di riattribuzione di sesso alla luce della riforma Cartabia.

Porteranno i saluti l’avvocata Fabianella Silvestri, presidente della Camera civile di Perugia, l’avvocata Francesca Brutti, presidente del CPO presso l’Ordine degli avvocati di Perugia, l’avvocato Vincenzo Miri, presidente di Rete Lenford, l’avvocato Carlo Orlando, presidente dell’Ordine degli avvocati di Perugia e la professoressa Stefania Stefanelli, referente territoriale di Rete Lenford per l’Umbria e le Marche.

Tra i relatori la professoressa Alessandra Pioggia, ordinaria di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Perugia e la dottoressa Ilenia Miccichè, giudice presso il Tribunale di Perugia.

Modererà l’evento il Maurizio Di Masi, ricercatore presso l’Università degli di Perugia.

Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia con 3 crediti formativi. Per iscrizioni piattaforma Riconosco (per iscritti al foro di Perugia), per gli iscritti ad altri fori verrà rilasciato, a richiesta, un attestato di partecipazione.