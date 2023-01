Ri(s)onanze in Piattaforma e al Cinema Metropolis: il programma

Una rassegna di suoni, parole e visioni per iniziare il nuovo anno e soprattutto per riaprire, per la prima volta dopo anni, le porte della mitica (e parzialmente rinnovata) Piattaforma anche d’inverno.

Si chiama Ris(o)nanze, nome scelto per riassumere la voglia di enfatizzare e amplificare il messaggio di rinnovamento di uno spazio che dall’immediato dopoguerra è stato al centro della vita associativa e culturale della città e che, grazie al contributo di alcuni soggetti attivi sul territorio (associazioni, enti del terzo settore, imprese culturali) costituiti in partenariato con il Comune di Umbertide – che del progetto è capofila –, ha potuto beneficiare di un finanziamento grazie a un bando PSR della Regione Umbria.

E a risuonare con la Piattaforma, dal 25 al 28 gennaio, ci sarà anche il Cinema Metropolis, con eventi che si terranno in concomitanza anche presso la sala cinematografica sita in Piazza Carlo Marx.



IL PROGRAMMA



Mercoledì 25 gennaio

Piattaforma, ore 21:30

Scott Ritcher of the Metroschifter (Louisville, USA)

in collaborazione con To Lose La Track

concerto acustico - ingresso gratuito



Giovedì 26 gennaio

Piattaforma, ore 19:00 - incontro con Niccolò Falsetti (regista) e Francesco Turbanti (attore) per la presentazione del film Margini (presentato Settimana Internazionale della Critica, Venezia 2022) - ingresso gratuito

Cinema Metropolis, ore 21:15 - proiezione del film "Margini"



Venerdì 27 gennaio

Piattaforma, ore 18:30

Wu Ming 2 dialoga con Giovanni Dozzini e presenta Ufo 78, ultimo romanzo uscito per Einaudi firmato dall'intero collettivo Wu Ming

in collaborazione con Libreria Alibù - ingresso gratuito



Sabato 28 gennaio

Cinema Metropolis dalle ore 18:00

il fumettista Arturo Lozzi realizza una tavola originale di Dampyr - ingresso gratuito

Cinema Metropolis ore 21:15 proiezione del film Dampyr