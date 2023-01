Perugia, "Vibes Controller": al Rework arrivano Buriman e Shak Manaly

E' tempo di dub. La Blaze Up family porta al Rework di Perugia Buriman e Shak Manaly. Appuntamento sabato 14 gennaio, dalle 22 in poi, con lo showcase di "Vibes Controller", l'album realizzato dal producer di Moa Anbessa e dal frontman dei Muiravale Freetown. Open act affidato a Armin Dub e chiusura con le selezioni della Blaze Up family (Mr. Joint & Zionet).

"Vibes Controller"

Dopo l'uscita dei 3 singoli "Laser Dub" "Show Respect " e "My Weed" e che hanno dato inizio alla collaborazione tra Buriman & Shak Manaly, il duo decide di spingersi oltre con un nuovo progetto, proponendo al mondo della Reggae Dub Music, l'uscita di un intero album intitolato "Vibes Controller" con sette splendidi brani di Shak Manaly, compresi i due singoli già usciti e con le rispettive sette dub versions, il tutto mixato dalle mani esperte di Buriman. L'album esprime al meglio il punto di unione tra le ritmiche roots/dub e le liriche cariche di energia di Shak Manaly, artista che ha dimostrato tutta la sua versatilità in questo progetto.

Il sound digitale, con suoni nitidi e ben strutturati si fonde al meglio con sonorità tipicamente roots che danno al sound il giusto calore. È la sintesi perfetta per creare un album tutto da ascoltare e apprezzare, che spazia dal nyabingi al roots fino allo steppa, per un viaggio in un universo di sonorità calde e dense di ritmi ipnotici.

L'intero progetto è autoprodotto ed è stato registrato, mixato e masterizzato al Moa Anbessa Studio da Buriman, con la preziosa partecipazione in alcuni brani dei musicisti Smiling Roots alle tastiere e Makka Roots alla chitarra.