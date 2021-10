RE.LEG.ART, 40 anni al servizio dell'inclusione sociale e dell'artigianato di qualità

Il 27 ottobre 2021 la cooperativa Sociale RE.LEG.ART. ha festeggiato “40 ANNI DI VITA”. Si tratta di un traguardo importante per questa realtà del tutto speciale, impegnata nel mondo della legatoria e dell'artigianato ma che sposa però anche un'impotante causa sociale: quella dell'inclusione di persone con disabilità. Infatti in 40 anni RE.LEG.ART. è stata a servizio di chi è hai margini facendo inserimento lavorativo per persone diversamente abili. La cooperativa è cresciuta nella certezza che il lavoro è dignità e che tutti hanno diritto ad un posto, alle relazioni, agli affetti.

Per celebrare il momento, si è svolta anche un collegamento in diretta Instagram con il Mago Paris.

RE.LEG.ART. nasce come legatoria , ma i tempi cambiano e con l'era moderna la legatoria ha avuto un freno, quindi gli operatori e i ragazzi della cooperativa sociale hanno deciso di implementare il laboratorio per creare nuovi oggetti tra cui borse e accessori per la persona. Ciò ha consentito a Relegart di continuare a supportare tutto un mondo che gravita intorno ad essa. Nemmeno la crisi e la pandemia sono riusciti a fermare la forza di Silvia e Loredana, che con energia e tenacia sono rimaste sempre affianco delle persone svantaggiate. Le persone sempre al centro. “In tanti anni di impegno ed esperienza - dicono Silvia e Loredana della Legatoria - abbiamo avuto la conferma che la miglior terapia per le persone diversamente abili e/o di categoria fragile, è quella di veder realizzati gli sforzi e i sacrifici fatti. La riscoperta del Bello e del Buono: i valori umani”.

Perché vedere, toccare, sentire il profumo della pelle e della colla ed entrare nella consapevolezza che lavorando ci si può riscattare. “Poi vedere l'acquisto delle proprie creazioni – continuano Silvia e Loredana – è come una festa, i ragazzi si sentono utili, e questa utilità li aiuta nella vita di tutti i giorni. Acquistando si può dare un aiuto concreto, borse, cinture, quadri, porta foto, portachiavi tutto rigorosamente in pelle. Il futuro, per la cooperativa, è quello di immaginare di mantenere quelli che sono gli scopi per cui è nata ed ampliare le linee di prodotti, che saranno sempre realizzate con l'inclusione lavorativa di persone Speciali. A questo proposito - spiegano - per rifinire al meglio alcuncreazioni, abbiamo 'abbinato' a questa Festa una raccolta fondi per acquistare un macchina bordatrice".

E' dunque possibile contribuire a questo regalo speciale per i 40 anni di RE.LEG.ART tramite l'IBAN: IT57Y0200803027000103289644 o PAYPAL: relegart@relegart.it