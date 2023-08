Di venere e di marte si dà principio all’arte, la rassegna della Galleria Nazionale dell’Umbria: ospite d'eccezione il regista Abel Ferrara

Ogni martedì e venerdì, per allietare la fine dell'estate, la Galleria Nazionale dell’Umbria propone la rassegna “Di venere e di marte si dà principio all’arte”. Un viaggio sonoro e visivo tra performance, visite guidate e ospiti d'eccezione come il regista e attore Abel Ferrara.

Si parte il 29 agosto alle 21.00 con Petulia Mattioli, Eraldo Bernocchi e Christopher Chaplin con The same and the other. Una video installazione che esplora la relazione del corpo dell'artista con il tempo, la conoscenza e la memoria. Come una mappa, il corpo sembra alternare tra presenza e assenza, suddiviso in sezioni e rivelato nei dettagli.

Il secondo appuntamento si svolgerà il primo di settembre alle 21.00 con la Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” e l’Ensemble strumentale Oida – Orchestra Instabile di Arezzo si esibiranno nel concerto Pulchra es. Un percorso musicale interamente ispirato e dedicato alla figura di Maria che, partendo da celebri musiche medievali, arriverà alle suggestive melodie contemporanee.

Il 5 settembre, alle 19.00 e alle 21.00, Abel Ferrara interpreterà le poesie di Gabriele Tinti ispirate alla figura di San Francesco nel reading Sanguinamenti - Omaggio a San Francesco.

La lettura prende le mosse dal Crocifisso del Maestro di San Francesco e da quello del Maestro della Croce di Gubbio oltre che dalle molteplici suggestioni che derivano da queste opere e dalle fonti letterarie cui i dipinti in oggetto e l’iconografia francescana in genere si ispirano.

Spettro Live in a Rainbow of Chaos è l’ultimo incontro della rassegna che si svolgerà l’8 settembre alle 19.30. Un live drawing per 7 disegnatori, 7 musicisti, con Becoming X Art+Sound Collective, l’Orchestra da Camera di Perugia e il Comitato Daniele Chianelli. La serata sarà a ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Dalle 20.00 circa, sino a chiusura, aperitivo e dj-set.

Per tutti gli altri appuntamenti, che saranno allietati dell’aperitivo di Numero Zero e del T-Trane, è necessaria la prenotazione.