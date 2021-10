Rafforzare la propria vita di coppia, arrivano gli incontri gratuiti del The Marriage Course

All'interno di una coppia stabile di sposi o convinventi il momento della crisi è quasi inevitabile e tutto sommato fisiologico. Non sempre, però, i due hanno gli strumenti per aiutarsi a uscire dalla difficoltà, che quasi mai si risolve da sola o in maniera spontanea e, al contrario, rischia di degerarare in conflitti non più superabili, fino alla rottura o al divorzio. Il dramma poi aumenta quando nella coppia ci sono figli, il cui bene supremo (come affermato da tutti gli psicologi) è che i genitori vivano una relazione d'amore sana e armoniosa.

Ecco che allora, in auto della coppia, esistono varie offerte e possibilità che vanno ben oltre il classico sfogo con le amiche o gli amici: dalla consulenza famililare, fino ad una serie di iniziative dedicate, incentrate proprio sulla qualità della relazione e in grado di offrire strumenti che permetteranno a lui e lei di superare le difficoltà, personali o relazionali, e di ristabilire un equilibrio più saldo.

Una lodevole iniziativa arriva dalla parrocchia di San Giovanni Apostolo in POnte d'Oddi, Perugia: a partire dal 24 ottobre, infatti, si svolgeranno interamente online gli incontri del The Marriage Course, un corso sulla relazione di coppia in 7 sessioni, una a settimana.

Nato a Londra nel 1996 dai coniugi inglesi Nicky e Sila Lee della Chiesa di Holy Trinity Brompton, si è diffuso in 127 nazioni in ogni parte del mondo, raggiungendo più di un milione di coppie.

Il corso aiuta le coppie a riscoprire e a vivere in pienezza la bellezza della relazione di coppia, accompagnandole ad investire sempre di più in essa.

Questi gli argomenti dei 7 incontri:

1. Una forte connessione

2. L’arte della comunicazione

3. Risolvere i conflitti

4. La potenza del perdono

5. La famiglia tra passato e presente

6. Una buona intimità sessuale

7. Amore in azione

Ad ogni partecipante è consegnato un Diario del corso, da seguire durante le conversazioni di coppia al corso e a casa.

Gli incontri sono completamente gratuiti, per iscriversi e ricevere il link Zoom basta inviare una mail a robertacarta@icloud.com