Raffaello e Mozart due geni a confronto: Il Gonfalone della Santissima Trinità e il Quintetto per clarinetto e Quartetto d'archi

Concerto di Pasqua registrato in Pinacoteca fra affreschi mozzafiato e storia secolare in programma domani, domenica 4 Aprile dalle ore 10,30 sui canali social del comune e su alcune emittenti televisive: tutti gli orari

Raffaello e Mozart a confronto con un omaggio in musica al grande maestro della pittura rinascimentale, all’Italia, all’arte, alla cultura e musica.

In vista dell’apertura della mostra tifernate dedicata al maestro urbinate nel 500enario della morte, un’iniziativa unica si è svolta nella sala VIII della Pinacoteca di Palazzo Vitelli alla Cannoniera di Città di Castello dove è stato registrato un breve concerto in onore di Raffaello: quintetto per clarinetto e quartetto di Mozart suddiviso in quattro tempi (Quintetto in la maggiore per clarinetto, K. 581 “Stadler”).

Nella splendida sala, la ottava, decorata dal Gherardi insieme a Battista da Città di Castello, si potrà assisterà ad un accostamento inedito che vedrà al centro della scena il celebre Sanzio e Mozart, grazie alla presenza di uno dei più famosi quartetti d’archi, Luca Marziali e Matteo Baldoni (violino), Federico Stassi (viola), Alessandro Culiani (violoncello) e al maestro, Fabio Battistelli, “regista” dell’evento, noto clarinettista.

Evento che verrà trasmesso, domani, domenica 4 Aprile, giorno di Pasqua, dalle ore 10,30, sui canali social del Comune di Città di Castello (www.comune.cittadicastello.pg.it), Youtube, Facebook ed una sintesi su Instagram (Cdcnotizie) e Twitter (@CittaCastello). Il concerto integrale della durata di circa 35 minuti sarà messo in onda anche da alcune emittenti televisive: Umbriajournaltv canale 15 (domenica 4 Aprile ore 13,45 – 17,30 – 19,45 – 22,30 con repliche medesimi orari Lunedi 5 Aprile); Retesole canale13 (domenica 4 Aprile ore 15 e ore 21,30 e replica Lunedi 5 Aprile ore 11,30 e ore 22); Tef Channel, canale 12 (domenica 4 Aprile ore 13 e 20,30), Trg, canale 11 (domenica 4 Aprile ore 19); TevereTv canali 16 e 174 (domenica 4 Aprile ore 12,15 – 14,40 – 20,20 e replica Lunedi 5 Aprile ore 11,00 – 17,20 e ore 21).

Un appuntamento musicale e artistico importante che anticipa la mostra “Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo”, curata da Marica Mercalli, già Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e ora Direttore Generale per la Sicurezza del Patrimonio culturale del Ministero della Cultura, e da Laura Teza, professore associato di Storia dell'Arte moderna dell'Università degli Studi di Perugia. L’esposizione, dopo aver subito due spostamenti in seguito all’emergenza sanitaria, si terrà a Città di Castello nella Pinacoteca Comunale dal 18 settembre 2021 al 9 gennaio 2022.