A Bastia Umbra tre giorni di esposizioni, esibizioni e raduni per tutti gli amanti di "fido"

Gli appassionati e gli amanti di "fido" si danno appuntamento all'esposizione internazionale canina a Umbria Fiere, Bastia Umbra, il 7, 8 e 9 ottobre per vivere un evento unico ed emozionante: 3 expo internazionali complete per tutte le razze in ciascuna giornata organizzate dai Gruppi Cinofili Perugino,Orvietano e Ternano.

Si potranno incontrare tutte le razze canine, scoprendo anche le nuove e più rare, con esemplari di livello mondiale, conoscere le caratteristiche e le attitudini dei nostri amici a quattro zampe.

In programma esposizioni, raduni di razza, esibizioni di agility e tanto altro, non mancare al più importante appuntamento cinofilo dell'Italia Centrale. Umbria Dog Winner e i Gruppi Cinofili dell'Umbria aspettano tutti gli amanti dei cani.

Prenotazione obbligatoria per l'accesso degli animali e biglietti acquistabili sul posto.