Radio Subasio: 45 candeline e una festa on air (e on line) con oltre 60 artisti

Un compleanno speciale per una radio ascoltata e amata in mezza Italia. Tanti artisti del mondo della canzone e dello spettacolo si uniranno al grande messaggio di auguri

Sarà un complenno importante e speciale quello di Radio Subasio, che domenica 7 marzo festeggerà i suoi primi 45 anni.

Accesa ad Assisi il 7 marzo 1976, nel pieno di quella speciale stagione che ha visto la nascita di molte radio libere, Radio Subasio è oggi la radio locale con numeri da Network. Con cpertura nelle regioni dell’Italia Centrale, è leader di ascolti in Umbria, Marche, Lazio, Toscana e Campania. Si fa forte di una proposta editoriale pensata prevalentemente per le famiglie e strutturata sugli elementi distintivi della tradizione, della solarità e dell’interattività. Il format musicale pop mette al centro la musica italiana, senza trascurare i grandi successi internazionali.

La grende festa "on air"

Domenica 7 marzo, dalle ore 6 e fino alla mezzanotte, protagonisti della spceiale festa saranno gli ascoltatori: infatti durante tutti i programmi in diretta potranno inviare i loro messaggi vocali di auguri al n. 348.0758060, raccontando che cosa Radio Subasio rappresenta per loro.

Quello di Radio Subasio con i propri ascoltatori è infatti un legame molto stretto di affetto e gratitudine reciproci.

Gli ascoltatori saranno per quel giorno in ottima compagnia di molti artisti che hanno risposto con entusiasmo all’invito della Radio.

Si tratta di 64 artisti appartenenti al mondo della musica, dello spettacolo, della tv, che hanno concentrato in un messaggio video i loro auguri all’emittente umbra. Questi video saranno pubblicati domenica 7 e condivisi sui profili social della radio (Facebook, Twitter e Instagram), assieme a quelli dei 12 conduttori.

Ecco gli artisti che hanno aderito al video messaggio

I 64 amici di Radio Subasio sono Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Malika Ayane, Pippo Baudo, Paolo Belli, Edoardo Bennato, Loredana Bertè, Orietta Berti, Colapesce Dimartino, Diodato, Dolcenera, Dotan, Elodie, Emma, Roby Facchinetti, Fedez, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, Gaia, Max Gazzè, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Il Volo, Irama, J-Ax, Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, LP, Madame, Mahmood, Maneskin, Fiorella Mannoia, Marco Masini, Ermal Meta, Francesca Michielin, Modà, Mogol, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Negramaro, Negrita, Nek, Noemi, Giorgio Panariello, Tommaso Paradiso, Laura Pausini, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Ron, Enrico Ruggeri, Alvaro Soler, Anna Tatangelo, The Kolors, Tiromancino, Umberto Tozzi, Alberto Urso, Ornella Vanoni e Michele Zarrillo.