Radici di Umanità, prosegue la rassegna culturale con i reading in cantina e non solo, il programma

Prosegue la rassegna culturale “Radici di Umanità”, iniziata lo scorso aprile e in programma fino al 3 luglio con reading teatrali, presentazioni di libri e concerti.

Dopo la presentazione del libro “Il fantasma dei fatti” di Bruno Arpaia (Guanda Editore), avvenuta nei giorni scorsi alla Cantina Moretti Omero di Giano dell’Umbria, il prossimo appuntamento è ora per il 19 giugno (ore 16.30) alla Cantina Scacciadiavoli di Montefalco, dove andrà in scena invece il reading teatrale di Franco Arminio (nuova data dell’appuntamento in precedenza programmato per il 4 giugno). Evento con prenotazioni.

Arminio ha pubblicato una trentina di libri, si occupa anche di documentari e fotografia ed è molto attivo in Rete, dove un gode di un vasto seguito. Collabora con vari giornali, tra cui il Corriere della Sera, L’espresso e il Fatto quotidiano. Come “paesologo” e osservatore di luoghi collabora con il Touring club e con National geographic.

Domenica 26 giugno (ore 18) alla Cantina Bellafonte di Bevagna sarà la volta invece di un altro reading teatrale con Stella Piccioni e Daniele Gaggianesi, dal titolo “Una cosa che comincia. Parole e storie di Dino Buzzati”. Evento senza prenotazioni.

A 50 anni dalla morte di Buzzati i due hanno voluto rileggere i suoi racconti e nulla gli è parso più adatto per instaurare un dialogo con il nostro tempo: “Quella di Buzzati è la penna di chi vede, come i poeti, ciò che gli altri non vedono, ciò che i suoi personaggi non vedono, ciò che noi non vediamo: il baratro, il nulla, l’eternità”. I due protagonisti daranno così voce ad alcuni dei “sessanta racconti”.

In mezzo a questa speciale sezione nelle cantine, per la rassegna c’è anche un appuntamento a Perugia. Lunedì 13 giugno (ore 18) negli spazi dell’Edicola 518 la presentazione del libro “La verità su tutto” (Mondadori) di Vanni Santoni. A moderare l’incontro Valentina Pigmei, giornalista di Internazionale. Ingresso libero, senza prenotazione.

Altri appuntamenti in programma

Sabato 2 luglio | h 22 Centro storico di Bevagna

ZASTAVA ORKESTAR, concerto della street band toscana

Domenica 3 luglio | h 18.30 Centro storico di Bevagna

BLIND TASTING, degustazione di vini alla cieca e percorso sensoriale a cura dell'Ass. culturale Ikaria