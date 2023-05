Quasar Village, doppio appuntamento: Fiera del disco e Coppa della Perugina

Musica e motori al Quasar Village di Corciano dove sono in programma due iniziative nei prossimi giorni. Sabato 13 e domenica 14 maggio torna la Fiera del disco, cd e vinile che si presenta, però, nella nuova veste ‘Il circo dei vinili’, una carovana dei migliori espositori, che si sposta in tutta Italia per portare musica ed eventi.

La diciassettesima edizione è organizzata dall’associazione culturale Ernyaldisko e Music Day Roma, dalle 9 alle 21 nella galleria esterna del Quasar, dove i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD, nuovi, usati e da collezione.

Oltre 50 gli espositori selezionati presenti, provenienti da tutta Italia e specializzati in tutti i generi musicali, per una full immersion nella musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molto altro. Inoltre, ci saranno anche stampe musicali, poster e custodie dedicate. “In molti ci chiedono perché dovrebbero comprare un disco in fiera invece che su internet – raccontano dall’associazione Ernyaldisko –. Il motivo principale è che solo alle fiere del disco si possono trovare venditori professionali che ascoltano musica da sempre, anche da 50 anni, con passione e orecchio critico allenato, che sanno dare consigli sui più vari generi musicali o far scoprire artisti di nicchia ma con una grossa anima”.

Dalla passione per la musica alla passione per le quattro ruote, quelle storiche: fino a domenica 14 maggio, infatti, nella galleria interna del Quasar Village saranno esposte quattro auto d’epoca, le stesse utilizzate per la fiction Rai di successo sulla vita di Luisa Spagnoli. La vita di Luisa si intrecciò con quella di Giovanni Buitoni, inventore negli anni ‘20 della Coppa della Perugina, corsa automobilistica di caratura internazionale che oggi rivive in chiave turistico culturale, in forma rievocativa per auto storiche grazie al Club auto e moto d’epoca perugino (Camep); e proprio in collaborazione con il Camep, venerdì 12 maggio dalle 16.45 il Quasar Village ospiterà il passaggio della Coppa della Perugina e le prove di abilità degli equipaggi.