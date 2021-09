Quasar Village, arriva la settima edizione del festival "Boom! Tags&Comics": tutte le novità

Urban street games, live drawing sonorizzati dal vivo, a cura del collettivo Becoming X - Art+Sound Collective, e murales a tema Dante e Divina Commedia con l'utilizzo delle vernici ‘verdi’ AirLite realizzati dai writer Awzo 178, Pablo e Sony. Vale a dire arte, socialità e tutela dell’ambiente. Sono solo alcune delle tante attività creative e performative in programma alla VII edizione di BOOM! Tags&Comics - Sound, Games and Visual Art Festival, l’evento culturale itinerante gratuito prodotto dal Centro commerciale Quasar Village e organizzato da Archi’s Comunicazione, che torna dal 24 al 26 settembre 2021. “Dopo i campi sportivi di padel, il distributore di acqua naturalizzata, l'asilo nido green ed il Bike Service, l'originale stazione di ricarica e riparazione bici – spiega Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village di Corciano –, continuiamo ad ospitare progetti innovativi e moderni, artistici e sostenibili, in linea con la natura e l'offerta del nostro Centro commerciale. Ci stiamo orientando da tempo verso pratiche concrete di sensibilità e sostenibilità ambientale in funzione del benessere e della salute dei nostri visitatori”.

Le opere artistiche – disegni dal vivo sulle pareti, su pannelli, a terra e sulle vetrine dei negozi del centro commerciale, che copriranno una superficie complessiva di circa 200 metri quadrati, a tema Dante e Divina Commedia, per i 700 anni dalla morte del poeta – verranno inaugurate domenica 26 settembre alle 17, in occasione dei festeggiamenti per il settimo compleanno del Centro commerciale. Verrà così implementato il Parking HeART, spazio artistico sotterraneo allo sbarco dei tappeti mobili e in prossimità dei parcheggi, luogo di transito di auto e di persone, realizzato con vernici AirLite capaci di assorbire lo smog presente nell’aria, depurandola. Allo stesso tempo, saranno installate all’interno del Centro tre pareti verticali green realizzate in lichene stabilizzato naturale al 100%, che si mantengono nel tempo senza nessuna manutenzione. “Saranno tre giardini verticali BenettiMOSS, una vera opera d’arte e una bellissima forma di paesaggio urbano. Vivere e lavorare in un ambiente verde – sottolinea Zetti – ha poi degli effetti positivi sullo stato di benessere delle persone. Il verde verticale dona relax e riduce lo stress: è dimostrato che la pressione sanguigna, l’attività cardiocircolatoria, la tensione muscolare e l’attività cerebrale risultano tutte migliorate dal solo guardare le piante per un tempo minimo di 3 - 5 minuti”.

Ideato per riqualificare e rivitalizzare con i linguaggi dell’arte contemporanea, del disegno dal vivo e della musica le periferie cittadine, a partire dai centri commerciali visti spesso come non-luoghi in cui è difficile coltivare la socialità, quest'anno il VII BOOM! Tags&Comics - Sound, Games and Visual Art Festival dedicherà poi ampio spazio agli urban street games, giochi popolari rivisitati in chiave street, per riportare al centro della quotidianità una rinnovata dimensione di socialità e condivisione da vivere in piena sicurezza. A questo proposito in programma anche show freestyle di breakdance proposti da scuole di danza provenienti da tutta Italia.