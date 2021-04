Quartiere San Sisto, il 25 Aprile una celebrazione per ricordare la Liberazione

Una neo costituita rete di soggetti che hanno a cuore il quartiere perugino segna così il primo atto di una serie di iniziative per tornare a vivere la città insieme. Per ragioni di sicurezza sanitaria l'evento sarà visibile solo via Facebook

Alcune importanti realtà culturali ed associative del quartiere San Sisto si danno appuntamento per il 25 aprile alle ore 17 in Piazza Salvador Allende, in occasione della Festa della Liberazione. Sarà l'occasione per una piccola celebrazione, promossa da: Istituto Comprensivo Perugia 7, APS Carnevale “I Rioni”, Oratorio ANSPI Sentinelle del mattino, Ass.ne Amici dell’Arte, Centrodanza e Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale con la partecipazione di ANPI Perugia.

Fontemaggiore curerà la lettura dei brani con la partecipazione di alcuni allievi della scuola di teatro Mutazioni. In chiusura il parroco di San Sisto benedirà la corona che verrà deposta ai piedi del Monumento ai Caduti. Il momento centrale sarà la lettura di brani dal libro “I racconti della resistenza” scritto da Roberto Denti, Lia Levi, Annalisa Strada e Gianluigi Spini.

L’appuntamento cositutisce anche la prima iniziativa organizzata dalla rete dei soggetti coinvolti, che da alcuni mesi stanno lavorando insieme ad un progetto culturale a partire dalla prossima estate dedicato al quartiere di San Sisto. Scuola, associazioni culturali, imprese creative, terzo settore, insieme con l’obiettivo di creare una comunità educante che risponda, attraverso una proposta culturale, al desiderio di riconquistare una vita sociale, di riappropriarsi di un territorio, di una possibilità di movimento, dopo un lungo periodo caratterizzato da una forte restrizione degli spazi fisici e d'incontro.

Per evitare assembramenti non sarà possibile accedere fisicamente all’evento, il cui video verrà pubblicato sulle pagine Facebook dei soggetti coinvolti.