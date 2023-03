Quaresima, a Città della Pieve nel fine settimana eventi all’insegna della fede, della cultura e dell’arte

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 31/03/2023 al 01/04/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Città della Pieve

Nell’ambito della promozione artistica del Capitolo della concattedrale dei Santi Gervasio e Protasio e del Museo del Duomo di Città della Pieve, nell’imminenza della Pasqua, sono in programma due eventi.

Alle 16.30 del 31 marzo, ultimo venerdì di quaresima prima del Venerdì santo, nella concattedrale sarà presentato il restauro di un antico “Ecce Homo”.

La scultura lignea in questione, risalente al XVII secolo, è stata esposta per molti anni in una nicchia del transetto sinistro del duomo, quasi dimenticata. Dopo una attenta analisi sono state rinvenute alcune tracce pittoriche nascoste da una recente tinta nera con la quale l’opera era stata maldestramente ricoperta. La scultura è stata dunque traslata nel laboratorio di restauro di Rita Bellatreccia la quale ne ha riportato alla luce le tinte originali, riscoprendone così il grandissimo valore artistico. Il restauro è avvenuto grazie al contributo volontario dei fedeli.

L’“Ecce Homo” sarà esposto in duomo nei giorni seguenti fino al venerdì santo, giorno nel quale la fede e la pietà popolare pievese si manifestano con tante iniziative intorno alla passione di Gesù, prima fra tutte la processione con l’antichissimo Cristo Morto.

Sabato 1 aprile alle 16:30 in duomo verrà inaugurata la mostra delle pregevoli opere dell’artista Marta Perugini “ε?κ?να – L’icona come finestra sul cielo di Dio”.

Il percorso espositivo, allestito dai volontari del Museo del Duomo, vuole unire la fede che scaturisce dal fatto reale della resurrezione di Cristo con la simbologia ad essa intimamente connessa che si esprime nell’arte pittorica dell’icona: finestra che permette all’osservatore credente di affacciarsi alla contemplazione del mistero.

La mostra sarà ospitata nelle cripte del duomo ed osserverà il seguente orario: da giovedì a domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, ingresso gratuito.