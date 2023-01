"Quali fili per la trama?", il mondo dei tessuti tra racconti ed esperienze tattili

Si svolgerà dal 19 gennaio al 10 febbraio, alla biblioteca ragazzi di Foligno in piazza del Grano, la mostra didattica per bambini “Quali fili per la trama?”. E’ una nuova occasione per regalare ai bambini del territorio immagini, oggetti e parole alla scoperta del mondo dei tessuti, dalla loro provenienza al processo di produzione, passando per esperienze visive, tattili e comunicative.

La mostra sarà visitabile, gratuitamente, dal lunedì al venerdì 15-19; sabato 9-13.

L’inaugurazione, con visita animata e laboratorio per bambini, dai 5 ai 12 anni, a cura di SiripArte, è in programma giovedì 19 gennaio alle 16,30. L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0742/330610.

I laboratori di approfondimento, per bambini dai 5 ai 12 anni, a cura di SiripArte, si svolgeranno giovedì 26 gennaio e 2 febbraio, alle 16,30 (attività gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0742/330610).

E’ prevista la visita guidata alla città e al Museo della Quintana, per bambini e famiglie a cura dell'Associazione Meravigliarti in Umbria, partner del progetto, domenica 22 gennaio e sabato 28 gennaio alle 15 con incontro a piazza della Repubblica davanti a Palazzo Trinci (attività gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 3476052993 – mail: meravigliarti.inumbria@gmail.com).