Pupi Avati a Bevagna per ricevere il "Premio Mario Mattoli” alla regia nel Festival della Commedia all’Italiana

Bevagna attende il regista Pupi Avati sabato 27 agosto (ore 17 al teatro “Francesco Torti”) per consegnargli il “Premio Mario Mattoli” alla Regia in occasione di “Comiciak - Festival della Commedia all’Italiana”. Il regista ha scelto Bevagna come set per il suo ultimo lavoro Dante, in uscita a settembre nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

A seguire nel corso della serata la proiezione del film “Il cuore grande delle ragazze”, frutto del lavoro dello stesso regista, nella piazza principale Filippo Silvestri. Si concluderà nella giornata di sabato anche il ciclo di incontri promosso in occasione del Festival con l’ultimo appuntamento dal titolo "Dal testo allo schermo - Regia" con Lorenzo Raponi (sabato 27 dalle 14 alle 17 all’auditorium Santa Maria Laurentia) dell’associazione Officine Mattòli di Tolentino, luogo natale del regista Mario Mattoli. Un'altra chicca sarà la presenza di Millina Mignone, nipote di Mario Mattoli, che domenica 28 alle 17 e 30 all'auditorium “Santa Maria Laurentia” racconterà i suoi ricordi e parlerà dell'amore che lo stesso Mattoli nutriva per Bevagna. Tutti gli appuntamenti dell’edizione Festival Comiciak, che si sta per concludere, sono stati possibili grazie al prezioso sostegno della Fondazione Perugia, che ha creduto nel progetto.