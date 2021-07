Torna l'iniziativa ambientalista di U.Di.Con, in Umbria si chiamerà #SOSLAGO

Ripulire il Paese in cui viviamo. Questo è l'obiettivo di #SOSLAGO, un piccolo passo rispetto a tutto ciò che ognuno di noi potrebbe fare nel quotidiano – scrive in una nota il Presidente Provinciale Perugia dell’U.Di.Con. Alessandro Luigi Appella: "Il nostro intento è quello di informare, sensibilizzare ed educare i cittadini sull’importanza del tenere pulite le aree pubbliche. Ci vedremo impegnati con volontari a ripulire le spiagge che interessano i laghi dell’Umbria dai rifiuti che li sovrastano per fornire un messaggio forte alle Istituzioni e a tutti i cittadini".

La campagna inizierà il 10 luglio con il lago di Corbara nel Comune di Orvieto per poi proseguire sulle spiagge del Trasimeno e così via su tutto il territorio. "Non escludo - continua Appella - che se i cittadini umbri dovessero segnalarci altre zone colpite da rifiuti, continueremo ad intervenire anche durante il corso dell’anno. Il problema dei rifiuti come sappiamo è una cruda realtà nella quali viviamo ogni giorno, questo purtroppo, ci porta a conseguenze che tralasciamo con troppa superficialità. Un territorio pulito ci dona aria pulita per noi e per i nostri figli. Le conseguenze più comuni sono proprio sul nostro stato di salute. Ed è per questo che vogliamo dare un segnale forte – continua Appella – è nostro dovere, di tutti rimettere al primo posto la qualità dell’aria e dell’ambiente in generale".

L’iniziativa è volta a coinvolgere, inoltre, un pubblico giovane così da sensibilizzare anche i più piccoli su queste tematiche.Tutti sono invitati a unirsi ai volontari di U.Di.Con. in quest’iniziativa perché "è l’unione che fa la forza, perché questa terra è nostra e va tutelata e curata come un piccolo orto a finché porti meravigliosi frutti". Conclude Appella: "Ci tengo a ringraziare anticipatamente tutti coloro che in un modo o l’altro saranno presenti in questa iniziativa".