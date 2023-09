Pugilato, sul ring del centro commerciale il primo trofeo Collestrada Boxing

Il centro commerciale Collestrada, nell’ambito dell’evento sportivo Collestrada Olimpics, già palcoscenico di numerose attività - fitness, medical, arti marziali - ospita per la prima volta, un grande torneo internazionale di pugilato, il "Collestrada Boxing”. Sul ring si sfideranno i migliori boxeur giovanili di diversi pesi e categorie, in 12 match: Italia contro Malta.

Il pugilato, la specialità sportiva nella quale due contendenti si affrontano in uno spazio delimitato (detto ring o quadrato) cercando ciascuno di colpire con i pugni e di atterrare l’avversario, ha un’origine mitica, quale invenzione di Teseo o di Eracle. Introdotto nelle gare di Olimpia sin dal 688 a.C. e successivamente negli altri agoni greci, fu assai praticato in ambito etrusco-italico e, poi, a Roma.

Per rendere omaggio a questa nobile attività sportiva, sulla piazza esterna del centro commerciale Collestrada si svolgerà, domenica 1 ottobre dalle 17, un Boxing Day di alto livello, che avrà come protagonisti sul ring gli atleti delle migliori società pugilistiche del territorio umbro. L’iniziativa è stata organizzata dall’Asd Boxing “Club Bartolini” in collaborazione con la Global Gym di Magione, e con il patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana delegazione umbra, capitanata dal presidente Simone Duchi. Per gli atleti italiani, si tratta di un’importante occasione per mostrare il proprio talento e proseguire nel proprio percorso di crescita, regalando nel contempo ai clienti del Centro Commerciale di Collestrada forti emozioni ed un’esperienza unica. Con “Collestrada Olympics” il centro commerciale ha ulteriormente sviluppato sinergie con associazioni sportive e palestre territoriali, che hanno potuto utilizzare il palcoscenico di Collestrada per farsi conoscere e promuovere la propria attività ad una vasta platea di persone.