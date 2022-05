Proseguono le ‘Note di Viaggio’ alla Biblioteca Gianni Rodari di San Mariano. Sotto i riflettori il Duo Gottileb: Tito Cicarrese (flauto) e Pierluigi Di Tella (pianoforte). Un duo affiatatissimo che lega il proprio nome all’appellativo che il padre attribuiva al giovane Mozart.

Scopo di questa cavalcata lungo l’Ottocento dei salotti: quello di far conoscere una produzione spesso inedita, confinata in manoscritti ritenuti marginali e raramente eseguiti da musicisti “grandi firme” che preferiscono riproporre al pubblico ciò che conosce e che si aspetta. Rinunciando, insomma, al versante educativo e della scoperta: l’unico in grado di veicolare cultura non scontata.

Cicarrese è personaggio che si è esibito in tutto il mondo. Fino alla Carnegie Hall di New York, al Kursk Festival con la Russian Chamber Orchestra e al Conservatorio Tschaikowsky di Mosca.

Non da meno Di Tella, che peraltro è apprezzato docente al Conservatorio Morlacchi di Perugia e al Masini di Forlì.

Hanno eseguito pezzi di Donizetti, Leoncavallo. Oltre a un bel rondò di Czerny su motivi di Vincenzo Bellini.

Vera rivelazione la Gran sonata per pianoforte e flauto del violinista cesenate Nicola Petrini Zamboni, sottratto alla capacità distruttiva del tempus edax rerum.