Proseguono gli incontri di SeiLive, è la volta dello scrittore ingegnere Giovanni Anticaglia

Il prossimo ospite del format #SeiLIve promosso dall'assessorato alla cultura di Magione sarà Giovanni Anticaglia, ingegnere per professione e scrittore per passione. L'autore è legato a Magione ma residente a Pisa con la sua famiglia dove svolge la sua attività.

Una passione, quella di Anticaglia, nata nel 2011 che ha portato alla pubblicazione di quattro libri a partire da Racconti morali a cui ha fatto seguito, stampati con la casa editrice LuighiInteriori, la saga fantasy Gabbiani e Gabbiani- La caverna dei sopravvissuti per arrivare al suo ultimo libro La scatola chiusa, pubblicato nel 2020, dove entrano in gioco le competenze lavorative dell’autore per farci entrare in un giallo dove il mistero più profondo è l’uomo.L’incontro si svolgerà come di consueto in diretta online sulle pagine facebook Magione cultura e Comunicareleditoria e sul canale Youtube Magione stampa

Per seguire la diretta: https://bit.ly/3aXCbnK