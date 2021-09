Prosegue Velimna 2021 con un ricco cartellone di eventi e una mostra a Cerp della Rocca Paolina

Orario non disponibile

Quando Dal 15/09/2021 al 26/09/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Prende il via presso la Sala CERP della Rocca paolina il secondo “atto” di Velimna 2021. Gli eventi in programma fino al 26 settembre si svolgeranno tra il CERP e il Museo archeologico nazionale dell’Umbria in Corso Cavour.

Al momento inaugurale del 15 Settembre seguirà la possibilità di visitare la Mostra scientifico/fotografica sulla civiltà etrusca (aperta fino al 26 settembre con orario 15.00-20.00) con i pannelli esplicativi sui temi trattati da Velimna nelle passate edizioni e sul tema dell’anno “Gli Etruschi e Roma”, a cura di Agnese Massi Secondari. Riproduzione di reperti e costumi etruschi del Laboratorio Velimna. Riproduzioni etrusche realizzate dall’UMP: Unione Modellisti Perugini. La visita guidata alla mostra sarà accompagnata da ragazzi in costume etrusco.

Venerdì 17.00 dalle 9.30 alle 18.00, al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria-corso Cavour-Convegno nazionale “Gli Etruschi e Roma”: coordinano Luana Cenciaioli e Maria Angela Turchetti.

Sempre al Museo, domenica 19 settembre - ore 10.00, visita guidata da Maria Angela Turchetti direttore del MANU.

Ancora al MANU, mercoledì 22 settembre, ore 15.30, presentazione della guida “Perugia Etrusca: visita alla città” a cura di Agnese Massi Secondari con contributi di Chiara Basta: moderatrice M.Angela Turchetti.

Venerdì 24 settembre, ore 16.30, nella Sala del Consiglio della Provincia di Perugia conferenza “Le epidemie nell’antichità”, a cura di Tiziana Caponi.

Sabato 25 settembre, ore 18.00, al CERP della Rocca Paolina, consegna dell’Etrusco d’oro al violinista Patrizio Scarponi. Seguirà la tradizionale serata di gala “La cena del Lucumone” (prenotazione obbligatoria) al ristorante Decò di Ponte San Giovanni in una suggestiva scenografia etrusca.

Domenica 26 settembre ore 10.00: Visita/Camminata: “La via Romana: partenza dalla Porta Marzia all’Ipogeo dei Volumni”, in collaborazione con l’ass.ne Borgo Bello. Alle 20.00 chiusura Mostra al CERP

. Nel corso di questa fase, oltre all’evento di domenica mattina, sono previsti altri appuntamenti: al CERP approfondimenti su argomenti etruschi trattati da esperti: giovedì 16 – ore 16.00 “La donna etrusca e il banchetto”, giovedì 23 -ore 16.00- “Perugia etrusca: città e necropoli”. sabato 18, ore 15.30, “Camminando per la Perugia romana: Palazzo Penna-Anfiteatro, Mosaico di santa Elisabetta, Tempio di San Michele Arcangelo. Sabato 25, ore 15.30, visita la Complesso Templare di San Bevignate sempre a cura di Luana Cenciaioli.

Anche per le visite prenotazione obbligatoria tel: 348.2814117. Le visite sono gratuite per i soci dell’Ass.ne Pro Ponte: possibilità di tesseramento in loco con contributo di € 5,00.