Prosegue al Manu il ciclo di conferenze ‘Dante in Umbria’ con ‘L’Inferno di Pasolini’ di Alessandro Gnocchi. Il relatore illustra “Divina mimesis”, un lavoro in cui il poeta di Casarsa si riproponeva di riscrivere l’opera dantesca, calata una dimensione cronotopica attualizzata. Un libro su cui lavorò con discontinuità fin dal 1963 e venne pubblicata come frammenti, uscendo postuma, ma con l’imprimatur dell’autore.

Un non-libro a suo modo profetico, come buona parte degli scritti pasoliniani, caratterizzati da un acume sociologico e politico speciale, unito al costante bisogno della provocazione intellettuale. Fra l’altro, una nota contiene un “presagio” della sua uccisione, sebbene ambientata in un diverso contesto geografico: Palermo, anziché il lido di Ostia. Il libro è sotteso da una nuova idea di romanzo, con un mix di appunti, documenti e immagini per le quali si lascia al lettore, per così dire, libertà di “montaggio”. In definitiva, Divina Misesis è un prodromo di “Petrolio”.

Nel libro è presente la dimensione della riflessione linguistica, che Pasolini immaginava multiforme. I riferimenti all’attualità toccano temi attuali e raccontano personaggi come Penna, Piovene, Moravia, sodali del poeta delle ‘Ceneri di Gramsci’. Una conferenza stimolante che ha sfiorato temi del pessimismo pasoliniano, con accenti quasi leopardiani, il sensus finis, la solitudine. Sentimenti che dovettero toccare a fondo il letterato, l’intellettuale, il cineasta, il poeta. L’uomo, insomma, che fu capace di ricondurre a visione unitaria i disiecta membra dei suoi tanti talenti e della sua enorme sensibilità. Misurando sulla propria pagina un disfacimento morale e materiale che seppe intuire e raccontare con spirito profetico.