Tutte le proposte di Luglio per il "turismo lento" con il progetto "I tuoi cammini"

Sono tante, in Umbria, le proposte dedicate al turismo lento per il mese di luglio 202. Grazie al progetto “I Tuoi Cammini”, si amplia l’offerta di proposte di trekking leggeri, accessibili a tutti, in luoghi particolari, ameni, nella natura, in luoghi del silenzio, ma soprattutto passeggiate collegate ad eventi culturali, mostre tematiche, concerti.

Il progetto I tuoi Cammini, nato ad Assisi, ha infatti tra i suoi obiettivi, quello di fare da trait d’union tra coloro che scelgono il turismo attivo all’aria aperta e l’offerta turistica culturale ed enogastronomica del territorio regionale. Un punto di riferimento per rispondere alla richiesta dei turisti che vogliono camminare, ma anche godere di musica, esposizioni, visitare emergenze culturali ed imparare a conoscere ed apprezzare le eccellenze enogastronomiche umbre.



Le passeggiate proposte, della durata di 3/4 ore circa, con dislivelli dolci, si concludono infatti in genere con una merenda pomeridiana, un aperitivo al tramonto, una visita guidata o un concerto.



Le passeggiate organizzate per il mese di Luglio 2021