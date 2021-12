Proposte innovative per la formazione, a Perugia un convegno nazionale sui "poli formativi d’ambito": il 3 dicembre all'ITTS Volta

L’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia ha organizzato venerdì 3 dicembre alle 16 un evento nazionale dal titolo "I poli formativi d’ambito: centri di costruzione dei saperi". Durante l'incontro saranno presentate online, e per le scuole dell’Umbria in presenza, proposte formative innovative, costruite e pensate appunto per i Poli formativi d’ambito. Proposte che saranno inserite in piattaforma ‘Sofia’ (Sistema operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento dei docenti), così da garantire standard di qualità e di articolazione didattica adeguati al Piano nazionale di Formazione. All’evento, insieme alla dirigente scolastica dell’istituto Fabiana Cruciani e alla professoressa Francesca Farinelli, parteciperanno Luigi Rossetti, direttore regionale allo Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale, Anna Rita Pitoni, dirigente tecnica del Ministero dell’Istruzione, e Giuseppe Pierro, dirigente Ufficio VI Ministero dell’Istruzione. Atteso anche il vicesindaco di Perugia Gianluca Tuteri. Saranno presenti, inoltre, rappresentati di Apple Education.

“In questa occasione di confronto diretto tra le istituzioni, esperti di metodologia, didattica e tecnologia – anticipano dall’istituto perugino – racconteremo cosa significhi pensare e progettare la formazione per una scuola polo come l’Itts ‘A. Volta’ di Perugia. Investire nella formazione significa credere nelle persone, negli insegnanti, nella scuola; lavorare giorno dopo giorno per garantire agli studenti un percorso formativo inclusivo e aperto ai nuovi saperi del XXI secolo anche grazie al prezioso contributo della tecnologia”.