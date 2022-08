Cena con delitto in costume storico, reading teatrale su Pasolini, progetto Residenze Letterarie: tutti gli appuntamenti del 12 agosto al Corciano Festival

Mentre nella magica serata di San Lorenzo hanno registrato il tutto esaurito il teatro dialettale del gruppo teatrale perugino Artemio Giovagnoni e lo spettacolo su Pasolini “Manifesto ‘68”, così come la presentazione del libro del giovane Mattia Ollerongis, al Corciano Festival è oggi la volta del laboratorio teatrale “Atelier poetico-espressivo” (ore 16.30). Alle 18.30 in piazza Doni presentazione del libro “Ballata per la sirena” (Giulio Perrone editore, 2022) di Arturo Belluardo che dialogherà con Rita Boini (ingresso libero). Alle 20 come sempre apertura della Taverna del Duca con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria (prenotazioni solo per le ore 20 al 340 8527632 - 335 6458985). Alle 21 in piazza Doni ancora “Manifesto ’68 - Dalla chiacchiera alla parola”, un’idea di teatro per P.P.P., performance teatrale nell’ambito del progetto “Prima di lasciarti” dedicato a Pier Paolo Pasolini a cura di associazione Culturale Argo/ Samuele Chiovoloni (ingresso libero con prenotazione: 075 5188255). Alle 21.30, infine, in piazza Coragino al via “Beniamino Ciofetta appaltatore”, commedia brillante in due tempi in omaggio ad Artemio Giovagnoni commediografo, a cura del gruppo teatrale perugino Artemio Giovagnoni. Ingresso libero con prenotazione: 075 5188255.

Il programma di venerdì 12 agosto

La giornata del 12 agosto prevede

alle 18 in piazza Doni presentazione del libro “Scandalosamente felice” (Marsilio editore, 2021” di Gaia Beaumont. Modera Monica Fanicchi. Ingresso libero. A seguire, presentazione progetto Residenze Letterarie: Diletta Cappannini, Marta Moroni, Fabiola Gravina, Anna Maria Massari (Progetto 4Art - Fondazione Perugia). Ingresso libero

alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria (prenotazioni solo per le ore 20: 340 8527632 - 335 6458985)

alle 20 nell’area verde Enzo Melani Delitto e inganno a Corciano, cena con delitto in costume storico a cura de I Novellieri. Prenotazione obbligatoria (075 5188255) quota di partecipazione euro 30.

alle 20.30 e in replica alle 22.30 lungo il sagrato della chiesa di Sant’Agostino “Una pagina di romanzo”, nell’ambito del progetto “Prima di lasciarti” dedicato a Pier Paolo Pasolini, reading teatrale e musicale con Francesco Bolo Rossini (voce) e Gianfranco De Franco (musiche originali), a cura di Samuele Chiovoloni, una produzione Corciano Festival – Associazione Culturale Argo (Progetto 4Art - Fondazione Perugia). Partecipazione libera con prenotazione: 075 5188255

alle 21.30 in piazza Coragino Corciano Festival – Agosto Corcianese produzioni presenta la Corciano Festival Orchestra diretta dal maestro Alessandro Celardi in concerto con la violoncellista Chiara Burattini. Musiche di Darius Milhaud e Friedrich Gulda (Progetto 4Art - Fondazione Perugia). Ingresso libero

Escape room storica e mostre al Corciano Festival

Fino al 15 agosto, con partenza da piazza dei Caduti, escape room temporanea Il tesoro del condottiero a cura di Roompicapo. Una leggenda narra di un inestimabile tesoro: un oggetto appartenuto al condottiero Ascanio della Corgna che lo rese invincibile nelle sue battaglie e che si dice sia nascosto da qualche parte nel borgo di Corciano. Chiamate a raccolta il vostro team di cacciatori di reliquie e tesori, avrete 90 minuti al massimo per riuscire nell’impresa, decifrando tutti gli enigmi che conducono al tesoro. Turni su prenotazione 16.30, 18.30, 21, 23. Informazioni e prenotazioni: 3295758765 - 3925245864 - roompicapo@gmail.com

"Giovagnoni: 100 anni fra scultura e scrittura" tra la chiesa museo di San Francesco, le sale espositive del palazzo Comunale e le vie del centro storico. Esposizione a cura di Massimo Duranti e Alessandra Migliorati, con la collaborazione di Andrea Baffoni e Aurora Roscini Vitali (progetto 4art - Fondazione Perugia).

Orari di apertura della mostra: il 6 agosto e dall'8 al 12 agosto dalle 18 alle 23. Il 7 agosto e dal 13 al 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. Dal 16 agosto all'11 settembre sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, aperto gli altri giorni su richiesta all'Infopoint

Dal 6 al 15 agosto dalle 18 alle 23 saranno visitabili anche: Dal Mito alla Storia, mostra permanente al Museo della Memoria del maestro Giuseppe Magnini; Ciò che è surreale è reale di Marcello Biagiotti a palazzo Comunale e in corso Cardinale Rotelli; Vivendo sott'acqua e respirando sotto vetro, mostra di pittura e video installazioni di Claudia Mariani e Letizia Guastaviglie a palazzo Comunale; Botanica, mostra di opere scultoree realizzate da Giulietta Mastroianni con improvvise incursioni musicali di Tristano Gargano nel chiostro di palazzo Comunale. Per l’occasione previsti laboratori d’arte per bambini a partire dai 4 anni in su a cura della pittrice Elisabetta Panno e di Simona Moretti, ispirati al lavoro di Artemio Giovagnoni e a laboratori didattici di intreccio curati da Maria Grazia Mazzone (informazioni: Simona 333 4071599 - Elisabetta 388 1614646).