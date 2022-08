Il progetto R.E.T.I. chiude in bellezza con un festa nella splendida Villa del Colle del Cardinale

Lo scorso 10 agosto, magica notte delle stelle cadenti, si è svolto nella suggestiva location di Villa del Colle del Cardinale, a Colle Umberto (Perugia), l'utlimo evento del progetto R.E.T.I. che ha visto la collaborazione sinergica delle Acli di Perugia, dell’Arci Perugia e dell’Anspi Umbria con l'obiettivo di “ricucire ciò che la pandemia ha tenuto lontano". La serata ha registrao circa 300 presenze nella sede concessa per l’occasione dalla Direzione Regionale Musei dell'Umbria.

Oltre al momento conviviale e al brindisi di mezzanotte, è stata l'occasione per vivere una serie di attività dedicate ai più piccoli, ai giovani ed a persone di ogni età. Protagonisti in particolare i bambini, coinvolti in letture animate a cura di Valentina Pippi, nell’osservazione delle stelle con l’associazione Mizar che attraverso i telescopi ha reso "più vicine" le

costellazioni. In seguito il gioco notturno “Safari” nel giardino e nel parco circostante, che ha coinvolto attivamente i ragazzi che, muniti di torce si sono messi alla ricerca di tracce e di animali. Nella limonaia, edificio adiacente la villa, era stata allestita una mostra fotografica di rapaci immortalati da Marta Ginettelli.

Interessante il laboratorio curato dalla dott.ssa Martina Mariani alla scoperta dei desideri dell’animo

umano. Particolarmente gradita è stata la visita alla villa, edificata nel 1575.



Il momento più emozionante che ha letteralmente rapito tutti è stato curato dal Raggruppamento dei Carabinieri Biodiversità di Assisi nella persona del Comandante del Reparto il Tenente Colonello dott. Marco Fratoni coadiuvato da alcuni suoi collaboratori che ha spiegato qual è il loro lavoro e successivamente hanno reimmesso in libertà, dopo essere stati curati, un allocco ed una civetta, sotto gli occhi emozionati di tutti.Una serata ben riuscita ed apprezzata da tutti.