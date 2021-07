Progetto Città Famiglia, iniziano le attività gratuite

Orario non disponibile

Quando Dal 10/07/2021 al 11/07/2021 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Prendono il via ufficialmete sabato 10 e domenica 11 Luglio le attività laboratoriali del Progetto CIttà Famiglia, inserito nel bando Agenda Urbana.

Si tratta di due appuntamenti pensati per grandi e babini.

C'È MOVIMENTO AL PARCO

Sabato 10 ore a partire dalle 17,30 al Parco Vittime delle Foibe un momento di attività fisica per inserire nella nostra estate movimento, allegria e amicizia.

Il laboratorio è a cura dell'Associazione Famiglie Numerose Umbria

È prevista animazione per i bambini e per partecipare basta iscriversi al tavolo della segreteria prima dell' inizio.

ARTE ED EMOZIONI

Questa attività laboratoriale, in programma domenica 10 ore 18,30-19,30 al Parco Vittime delle Foibe, è invece dedicata ai bambini dai 4 a 13 anni.

In questo caso a organizzare è il Consultorio La Dimora.

Per partecipare basta iscriversi al tavolo della segreteria prima dell' inizio.