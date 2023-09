Al via il progetto “Build your safety” per promuovere la sicurezza sul lavoro

Oggi si è tenuto il primo incontro con i dirigenti scolastici dei 5 Istituti che partecipano al progetto di promozione, sensibilizzazione, informazione e formazione dei giovani studenti delle scuole medie su salute, prevenzione e cultura del rischio e della sicurezza.

Il progetto nasce da un accordo regionale tra Inail Umbria e Cesf e Tesef, le due entità dell'edilizia di Perugia e Terni, e da una collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale.

Le attività previste sono state sperimentate e pianificate anche con il supporto di alcuni studenti degli Istituti tecnici superiori Capitini e Volta di Perugia, che hanno fatto il tirocinio pcto presso la Direzione regionale Inail Umbria.

Il progetto si rivolge alla specifica fascia di studenti usando modalità didattiche ed espressive adatte ai linguaggi dei giovani, in un'ottica di "peer education" cioè di formazione tra pari tra studenti. Il progetto denominato “Build your safety” in questa prima fase coinvolgerà circa 2.000 studenti dei seguenti Istituti umbri: Margherita Hack di San Martino in Campo, Carducci Purgotti di Perugia, De Gasperi-Battaglia di Norcia, G. Oberdan di Terni e B. Brin di Terni.

È prevista la realizzazione di 30 percorsi formativi per offrire agli studenti alcune attività extracurriculari incentrate sul tema della salute, sicurezza e prevenzione nel lavoro occasioni anche per acquisire maggiore consapevolezza delle proprie attitudini. Inoltre si vuole arricchire gli strumenti comunemente utilizzati nei processi formativi scolastici con prodotti innovativi.