Perugia, Primo Maggio reggae al The Circle Park

Dodici ore di pace, aggregazione e multiculturalità. Blaze Up, spiega una nota, "in collaborazione con Bababoom Festival e Cavelab Music Factory, organizza al The Circle Park di Madonna Alta la festa del Primo Maggio, una giornata per promuovere la diversità e lo scambio tra le culture, per creare un momento di condivisione e aggregazione per tutte e tutti".

Appuntamento domenica primo maggio, con ingresso gratuito, in via Francesco Baracca, da mezzogiorno a mezzanotte. Musica, concerti, showcase, presentazione di libri, spazi dedicati alle attività giovanili, alle associazioni del territorio, all'arte e ai produttori locali, ospiti e artisti di livello nazionale, djset, live, esibizioni, estrazioni dei biglietti per il prossimo Bababoom Festival, street food e area giochi.

In programma dodici ore di musica. Ecco tutti gli ospiti che si alterneranno sul palco: Lion D & Jungle Army, Marumba & Play More Band, Dj Afghan, Sealow, Dj Dinamite, Zizze, Mr Joint, Southern Light & Sola Mc, Zionet, Dj Artin, Masta Dread, Dj Sampla, King Rico.

Spazio anche alla cultura. Per la prima volta a Perugia Ras Julio presenterà il libro Zion Train, "un’avventura nel modo di vivere Rastafari per scoprire come la spiritualità possa aiutare le nostre vite quotidiane", spiegano gli organizzatori.

E ancora: "Il Primo Maggio al The Circle Park è realizzato in collaborazione con il Bababoom Festival: in palio per i partecipanti alla festa due ingressi più camping per l'edizione 2022 del festival, in programma dal 20 al 24 luglio 2022 a Marina Palmense (Fermo)".