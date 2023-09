Primi d'Italia, Foligno torna a essere la capitale del gusto

“Foligno sarà la capitale italiana dei primi piatti ma ci sarà spazio anche per la cultura, con tre convegni di rilievo nazionale, e per la beneficenza con un villaggio solidale e una serata, con la partecipazione di tanti artisti”. Lo ha detto Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio, nel corso della conferenza stampa per la presentazione della manifestazione, in programma dal 28 settembre al 1° ottobre a Foligno. Ci saranno 16 villaggi del gusto, dislocati nelle taverne della Quintana e in altri luoghi del centro storico. “Ci sarà un momento di approfondimento culturale sul mondo del cibo – ha detto Amoni – con gli esperti dell’Università degli studi di Perugia, l’ordine degli avvocati di Perugia e la fondazione forenze di Perugia. Novità nei villaggi con i primi piatti siciliani, con quelli abruzzesi e con quelli campani, con l’alleanza sancita dal festival - dopo la presentazione nazionale a Caserta - con i consorzi di tutela della ricotta e della mozzarella di bufala campana dop, con il consorzio della pasta di Gragnano IGP e il consorzio del pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop. Per l’anniversario dei 25 anni, nel 2024, saranno promossi eventi eclatanti”.

L’assessore al commercio e al turismo, Michela Giuliani, ha sottolineato che “la città di Foligno ha una caratteristica unica a livello mondiale: un centro storico interamente pianeggiante ed accessibile e la disponibilità delle 10 taverne rionali: 10 ristoranti attrezzati che possono servire migliaia di coperti ciascuna nell’arco di pochissime ore. Questo unicum ed il perfetto connubio tra Giostra della Quintana, Festival e Comune di Foligno danno vita ad un evento di straordinaria bellezza. Novità assoluta di quest’anno un numero maggiore di villaggi del gusto, per coinvolgere tutta la città; un festival sempre più 'family friendly', e maggiore capacità di accoglienza turistica con un corner mobile all’interno dell’infopoint de “I Primi” in Piazza della Repubblica, in cui sarà garantita la presenza del personale dell'ufficio informazioni turistiche, oltre alla consueta apertura straordinaria dell’info point turistico di Porta Romana. Proporremo la serie di visite Guidate “Foligno una città da gustare” con appuntamenti speciali all’interno di musei e palazzi storici in abbinamento alle degustazioni. Il Comune, inoltre, offrirà gratuitamente un servizio navetta che collegherà il parcheggio gratuito del palasport con il centro storico”.

Il direttore della Caritas diocesana, Mauro Masciotti, ha ringraziato gli organizzatori per la presenza del villaggio solidale “dedicato agli ultimi che potranno lavorare in quei giorni” e “per la serata che consentirà un introito da devolvere alle famiglie in difficoltà nella nostra città”. E’ intervenuta anche Roberta Galassi, dirigente scolastica dell’istituto alberghiero “De Carolis” di Spoleto che ha ricordato la presenza di docenti, personale tecnico, studenti alla manifestazione con diverse mansioni ma anche con uno spazio dedicato, “Al Gazebino”, in piazza San Domenico, “per offrire agli ospiti un saggio di ciò che si fa ogni giorno a scuola”.