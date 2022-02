Primavera in Valnerina, a Sant'Anatolia di Narco torna il Festival dei Fiori

Dopo un periodo di stop forzato, la macchina organizzativa della storica Mostra Mercato del Giardinaggio e Florovivaismo "Primavera in Valnerina" si è rimessa in moto per la 15esima edizione.

La manifestazione, annuncia una nota del Comune di Sant'Anatolia di Narco, "si svolgerà nella splendida cornice dell'Abbazia dei Santi Felice e Mauro i prossimi 29 - 30 Aprile e 1 Maggio 2022". E ancora: "Restyling d'abito anche nella veste grafica della Mostra mercato con un Logo rinnovato e che verrà presentato su tutte le piattaforme web. Tante le novità quest'anno con un programma ricco di iniziative, un'area dedicata al mondo dell'agricoltura ed un Villaggio degli Artigiani e dei Prodotti tipici nella nuovissima struttura adiacente al Parco dell'Abbazia".

"Una ripartenza voluta a 360 gradi dall'Amministrazione Comunale - spiega il sindaco Tullio Fibraroli - , quella di Primavera in Valnerina: una Manifestazione conosciutissima e che ha sempre avuto una forte collocazione turistica. Abbiamo tutti bisogno di tornare a far risplendere i nostri paesaggi, le nostre strutture, rilanciandole con eventi significativi come quello rappresentativo del nostro comune".

Le attività promosse saranno molte e gratuite, coinvolgeranno ad ampia gamma i visitatori a partire dai più piccoli con corsi dedicati all'orticoltura ed il rispetto per l'ambiente. Moltissime le adesioni da parte di vivai e fioristi provenienti dall'Umbria e altre regioni d'Italia.