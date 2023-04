Primavera in Valnerina, al via l'undicesima l'edizione

Sarà inaugurata sabato 29 aprile alle 11 la sedicesima edizione di Primavera in Valnerina, la mostra di giardinaggio e florovivaismo, tra le più importanti del centro Italia, in scena nell’Abbazia dei santi Felice e Mauro, a Sant’Anatolia di Narco, fino a lunedì Primo maggio. Al taglio del nastro della manifestazione insieme al sindaco Tullio Fibraroli sarà presente l’assessore regionale Enrico Melasecche.

Prenderà così il via l’evento, organizzato con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini, che propone una mostra mercato con espositori selezionati e tante iniziative collaterali tra laboratori, passeggiate, attività a tema e un’area per famiglie e bambini.

Nella prima giornata, in particolare, sono previsti alle 10 ‘Terapia d’orto’, laboratorio di ortoterapia organizzato con Centro Up minori e servizio Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) a cui parteciperanno i bambini della scuola primaria di Sant’Anatolia di Narco; alle 10.30 l’attività ‘Arciere per un giorno’ con dimostrazioni gratuite di tiro con l’arco per adulti e bambini, a cura di Asd Arcieri del grifo, e alle 17 ‘L’arte deli filo’ corso pratico per la realizzazione di fiori in stoffa.

Come nelle altre giornate sarà attiva l’area ‘Primavera for kids’ con attività a numero chiuso e su prenotazione per bambini e famiglie, tra cui un percorso sensoriale, esperienze per prendersi cura degli animali, montare o fare una passeggiata a cavallo.